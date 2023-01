HENSOLDT et 21strategies collaborent sur l'intelligence artificielle de nouvelle génération pour les systèmes de défense

À cette fin, HENSOLDT entre au capital de 21strategies

Le fournisseur de solutions de capteurs HENSOLDT et la société d'intelligence artificielle 21strategies scellent une collaboration stratégique. L'objectif est de conduire conjointement le développement de l'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération pour les systèmes de défense. À cette fin, HENSOLDT entre au capital de 21strategies, ce qui donnera à la coopération une base solide. L'intelligence artificielle est essentielle à la performance de nombreux produits HENSOLDT. Le partenariat portera les compétences de HENSOLDT en matière d'intelligence artificielle à un niveau supérieur. En effet, grâce aux nouvelles approches de l'IA de la troisième vague, comme l'IA cognitive, les décisions dans les situations de combat et la réaction aux menaces inconnues peuvent être accélérées de manière décisive. En outre, des synergies intéressantes résultent de la combinaison avec les compétences existantes d'HENSOLDT en matière d'Open Source Intelligence (OSINT), ce qui augmentera encore les performances de l'IA à l'avenir.

"Nous devons maîtriser l'intelligence artificielle dans toute sa gamme"

"En tant qu'entreprise technologique de l'industrie de la défense, nous avons des exigences particulières en matière d'IA", déclare Celia Pelaz, membre du conseil d'administration et Chief Strategy Officer chez HENSOLDT. "Afin d'optimiser des systèmes de défense très complexes, nous devons maîtriser l'intelligence artificielle dans toute sa gamme. À cette fin, nous développons de nombreuses compétences en IA en interne et les complétons de manière très ciblée en travaillant avec des partenaires spécialisés tels que 21strategies. En tant qu'investisseur stratégique, nous sommes en mesure d'apporter à l'entreprise un soutien important dans le secteur de la défense et de profiter du développement ciblé et rapide de la technologie. Car chez HENSOLDT, nous sommes convaincus : Les systèmes de défense de demain seront créés à l'interface de l'intelligence artificielle avec la connaissance approfondie des scénarios d'application de nos clients. La participation minoritaire dans 21strategies est la première de ce type chez HENSOLDT. Cela s'inscrit parfaitement dans notre politique de collaboration avec des entreprises high-tech jeunes et dynamiques ayant un fort potentiel de coopération."

Le projet GhostPlay pour le Centre de recherche sur la numérisation et la technologie des forces armées allemandes

21strategies forme une IA de nouvelle génération pour une prise de décision optimale à la vitesse de la machine, permettant aux utilisateurs de prendre et de mettre en œuvre des décisions tactiques rapidement et efficacement dans des situations complexes et incertaines. Les deux entreprises collaborent déjà étroitement sur le projet GhostPlay pour le centre de recherche sur la numérisation et la technologie des forces armées allemandes (DTEC.Bw). GhostPlay crée un environnement de simulation synthétique très performant (= Ghost) afin de développer des procédures de prise de décision tenant compte de différents paramètres (= Play) au moyen de l'IA et en interaction avec des adversaires ayant des profils de performance différents. En tant que fournisseur de solutions de capteurs et expert en systèmes de défense pour toutes les branches des forces armées, HENSOLDT occupe une position particulière sur le marché, générant de grandes quantités de données qui jouent un rôle crucial dans la connaissance de la situation et les capacités de défense des clients.

21strategies travaillait déjà pour des laboratoires de recherche militaire dans le passé

L'approche technologique de 21strategies complète les compétences d'IA d'HENSOLDT et renforce son profil de performance dans les domaines de la gestion des capteurs et de la guerre électronique cognitive. Cela inclut, entre autres, le développement de la technologie des capteurs multistatiques et distribués. "Travaillant déjà pour des laboratoires de recherche militaire dans le passé, l'équipe de 21stratégies avait développé l'IA de troisième vague pour la couverture des devises et des matières premières - de nos jours, comme vous pouvez le constater, plus que jamais une question de sécurité nationale et de préparation. Grâce à une coopération fructueuse avec l'un des représentants les plus innovants de l'industrie de la défense, nous mettons une fois de plus notre pile technologique d'IA à la disposition de la défense également. Ce faisant, il nous tient à cœur de proposer des systèmes d'IA qui répondent aux exigences de nos clients en matière de conformité juridique et éthique de l'IA. HENSOLDT bénéficiera donc aussi grandement de notre expertise en matière d'ingénierie basée sur la valeur ", déclare Yvonne Hofstetter, PDG et cofondatrice de 21strategies.