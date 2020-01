Heli-Expo 2020 : Airbus booste son H125 Ecureuil

Airbus Helicopters profite du salon mondial de l'hélicoptère Heli-Expo 2020 qui se déroule du 27 au 30 janvier à Anaheim en Californie pour présenter un H125 Ecureuil bénéficiant d'un éventail d'améliorations en matière de performances et de sécurité dans le cadre de missions de travail aérien. D'abord, le monomoteur va profiter de toute la puissance de sa turbine Safran Helicopter Engines Arriel 2D, une variante de l'Arriel 2+. L'Arriel 2D peut fournir jusqu'à 952 shp de puissance au décollage et 856 shp en régime de croisière. Tout comme les autres membres de la famille Arriel 2+, l'Arriel 2D de Safran Helicopter Engines offre une combinaison de nouvelles technologies : nouveau compresseur axial, nouveau diffuseur de compresseur haute pression, nouveau matériau dans la turbine haute pression et d'une régulation électronique pleine autorité (FADEC) à double canal de nouvelle génération associée à un système carburant complètement revu. Avec l'Arriel 2D, l'Airbus Helicopters H125 voit sa capacité d'emport extérieur augmenter de 140 kg avec un plafond en vol stationnaire hors effet de sol qui gagne 1 500 pieds à 12 600 pieds. Une solution de retrofit est proposée sur tous les H125 (AS350 B3e) équipé d'un Vehicle and Engine Multifunction Display (VEMD). Un simple changement de logiciel permettra de débrider la turbine. Les autres améliorations portent sur la visibilité et la perception du pilote : notamment une planche de bord plus compacte avec une surface réduite de 40 % et l'ajout de deux hublots supplémentaires dans le plafond de la cabine.