HC-130J : une version modernisée pour les gardes-côtes américains

Les gardes-côtes américains ont réceptionné fin janvier, la première version du HC-130J, passé à la version Block 8.1. Une version modernisée de l'appareil, permettant d'accroître les performances du HC-130J. Au total, ce sont – a minima – six aéronefs des gardes-côtes qui seront portés à ce nouveau standard. Il est ainsi précisé qu' « un minimum de six kits de modernisation Block 8.1 seraient livrés aux gardes-côtes ».

Espace aérien.

Les améliorations apportées par ce nouveau standard sont multiples. Certaines, détaillent les gardes-côtes, étaient d'ailleurs directement demandées par la FAA (federal aviation administration), afin de permettre aux aéronefs de circuler dans l'espace aérien américain et respecter les contraintes sécuritaires imposées. Les systèmes de communication ont donc été modernisés, de même que les systèmes d'approche et d'atterrissage. Par ailleurs le GPS civil de l'appareil a lui aussi été amélioré.

Minotaur.

Composée de 11 appareils, la flotte de HC-130J des gardes-côtes américains est au centre de plusieurs modifications. Outre le passage au standard Block 8.1, certains aéronefs sont actuellement modifiés dans le cadre du programme Minotaur mission system. C'est ainsi qu'a été nommé l'initiative visant à moderniser le système de mission des C-130J. Les deux premiers appareils actuellement en cours de modification afin d'intégrer cette nouvelle solution devraient être remis aux gardes-côtes entre février et juillet 2020. Trois autres aéronefs seront également modifiés par la suite par Lockheed Martin, lesquels sont actuellement en cours de production au sein des chaînes d'assemblage. Leur livraison devrait avoir lieu entre 2020 et 2023, puis ils seront à nouveau immobilisés pendant une durée d'un an, afin d'y intégrer le Minotaur mission system.