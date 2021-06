Hawaï: Épais brouillard au dessus d'un scramble de F-22

2 puis 3 appareils engagés

Le 13 juin 2021, à la demande de la FAA (Federal Aviation Administration), un binôme de chasseurs F-22 a décollé d’urgence de la base Pearl Harbour-Hickam à Hawaï aux environs de 16h00. Ces chasseurs ont été rejoints une heure plus tard par un troisième F-22 suivi d’un KC-135 chargé de ravitailler la formation. Ces différents décollages impromptus soulève une série de questions puisque le Pacific Air Command n’a pas souhaité évoquer ce sujet tandis que la FAA confirmait l'existence d’un « incident » aérien.

Manoeuvre étrangère ?

Cette réponse peut laisser dubitatif puisque les forces américaines mènent régulièrement des « scrambles » au profit des autorités civiles et militaires. De plus, la présence d’avions ou de bâtiments « espions » étrangers est assez fréquente et les autorités ne se privent pas de communiquer, photos à l’appui sur ces intrus.

199th Fighter Squadron

La surveillance et la protection de l’archipel d'Hawaï est assurée par le 199th Fighter Squadron sur F-22. Fournissant une capacité de réaction immédiate, le dispositif est composé de deux F-22 armés de missiles air-air, toujours soutenus par un KC-135 pour les missions en limite d’ADIZ (Air Defence Identification Zone). En cas de défaillance ou d’une demande de soutien, une troisième F-22 dit « spare » est prépositionné.