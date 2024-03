Haïti : La France déploie le Tonnerre et des forces spéciales

Plot forces spéciales composé de Cougar du 4e RHFS au large d'Haïti

Année après année, chaque mission Jeanne d’Arc apporte son écot aux opérations. Après une saisie de drogue dans le golfe de Guinée, et face à la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, l’état-major des armées a décidé de laisser le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre aux Antilles, prêt à réagir à une évacuation de ressortissants (RESEVAC), et d’envoyer un plot de forces spéciales composé d’hélicoptères Cougar du 4e Régiment d’hélicoptères des forces spéciales (RHFS) et de commandos.

Airbus A400M de la 61e escadre de transport d'Orléans

Le commandement des opérations spéciales dispose de moyens en astreinte pour un déploiement rapide sans préavis, dispositif qui a joué à plein une fois de plus. La 61e escadre de transport d’Orléans s’est vraisemblablement chargée du transport, avec ses A400M. Pour sa mission Jeanne d'Arc, le Tonnerre n'avait (comme souvent) que des Gazelle, insuffisantes pour mener un RESEVAC. Ce dispositif a commencé les évacuations ce dimanche, sur la base de la liste des ressortissants qui s’étaient signalés suite au message d’alerte du quai d’Orsay.

Chaque Cougar peut transporter près d'une vingtaine de ressortissants

Des ressortissants piégés dans l’île, puisque l’aéroport de Port-au-Prince ne fonctionne plus suite aux troubles. Des ressortissants étrangers ont aussi pu être évacués par ces moyens militaires, comme la France le fait traditionnellement en pareil cas. Le bilan consolidé des évacuations n’a pas été livré par l’état-major des armées, qui renvoie sur le quai d’Orsay. Les Cougar viennent collecter les ressortissants identifiés par l’ambassade depuis un simple terrain de sport sécurisé. Chaque Cougar peut transporter un peu moins d’une vingtaine de ressortissants : deux appareils avaient, en 2004, évacué 800 ressortissants d’Abidjan en 48 heures, en 2004.

Le Tonnerre déposera les ressortissants à la Martinique

Une fois ces opérations terminées, le Tonnerre devrait déposer les ressortissants à la Martinique, et poursuivre sa mission Jeanne d’Arc dans le Pacifique. Il doit participer ensuite à un exercice interarmées avec un volet de haute intensité, aux Antilles. Avec là aussi des éléments qui viendront spécialement de France.