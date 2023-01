HAECO Xiamen convertit un A321-200PCF en avion-cargo

HAECO Xiamen & Precision convertissent A321-200PCF en avion-cargo

HAECO Xiamen, membre du groupe HAECO, a annoncé le mardi 17 janvier 2023 qu'elle avait terminé et relivré son premier Airbus A321-200PCF converti en avion-cargo avec son partenaire de certificat de type supplémentaire (" STC "), 321 Precision Conversions, LLC (" Precision "). HAECO Xiamen est un centre de conversion Precision autorisé depuis 2010, et cette première re-livraison d'A321-200PCF a marqué une nouvelle étape dans le développement continu des capacités de HAECO Xiamen.



Pour minimiser les temps d'arrêt, HAECO Xiamen effectue des conversions complètes d'avions-cargo en parallèle avec des contrôles de maintenance lourde et d'autres modifications. Ses équipes d'assurance qualité sur place préparent des rapports quotidiens dans le cadre d'un processus complet de contrôle de la qualité afin de s'assurer que le travail est effectué selon les normes les plus élevées.



Kevin Guan, directeur général de HAECO Xiamen, a déclaré : " HAECO Xiamen a commencé à collaborer avec Precision sur la conversion du Boeing 757-200PCF en 2010. Nous entretenons de bonnes relations de coopération avec Precision depuis 12 ans, et nous sommes ravis d'étendre cette collaboration à la conversion de l'A321-200PCF. HAECO Xiamen est occupé à préparer la conversion d'une ligne de conversion de Boeing 757-200PCF en A321-200PCF au milieu de l'année et nous avons hâte d'introduire plusieurs lignes de conversion d'A321 ici à ce moment-là."



Gary Warner, président de 321 Precision Conversions, LLC, a déclaré : "Notre relation à long terme avec HAECO Xiamen a prouvé qu'ils étaient un exécutant constant sur le programme Boeing 757-200PCF et maintenant sur l'A321-200PCF. Son équipe expérimentée et professionnelle a réalisé un travail remarquable sur la première conversion d'un A321-200PCF en Chine. Nous attendons avec impatience de nombreuses autres redelivraisons réussies."

HAECO Xiamen convertit 747-400BCF, partenaires OEM et STC

En tant que premier MRO au monde à effectuer une conversion de Boeing 747-400BCF, HAECO Xiamen entretient des partenariats de longue date avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les titulaires de STC. Plus de 70 conversions ont été réalisées à ce jour, notamment sur des types d'appareils Boeing 747-400, 737-300, 737-400, 737-800, 757-200 et Airbus A321-200, avec des normes de sécurité et de qualité élevées, des délais d'exécution compétitifs et une livraison dans les délais.