Hadean signe un protocole d'entente avec ST Engineering pour percer de nouveaux marchés avec une offre conjointe

Hadean et ST Engineering signent un accord pour explorer des collaborations potentielles. Le 5 septembre 2023 à Londres, Hadean, une entreprise britannique de calcul spatial, a signé un mémorandum d'accord (MoU) avec ST Engineering, un groupe international technologique, de défense et d'ingénierie, pour explorer des possibilités de collaboration dans les secteurs public et privé. Cette collaboration capitalise sur le succès commercial actuel et l'intégration de VR Forces d'ST Engineering, un kit de simulation 3D, et de la plateforme de calcul spatial de Hadean, profitant de la synergie entre ces technologies.

Les entreprises se préparent à fournir une technologie ultra-réaliste pour la formation et la planification des interventions. L'offre conjointe permettra un environnement virtuel à grande échelle avec une activité complètement peuplée qui modélise les phénomènes du monde réel afin de simuler des scénarios pour la planification des interventions et l'entraînement au commandement, offrant une image opérationnelle commune complexe et ultra-réaliste. La collaboration démontre l'intention de Hadean d'exploiter les nouvelles technologies et de collaborer à la frontière disruptive de l'innovation, représentant un mouvement de l'industrie plus large prêt à offrir la prochaine génération d'environnements synthétiques entre les mains des dirigeants d'entreprise et du gouvernement.