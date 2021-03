Guerre nucléaire et Intelligence Artificielle: La course à la vitesse

Modernisation du C2BMC

Le 5 mars 2021, le Pentagone a émis une RFI (Request for Information) pour la conception et la mise en service d'une nouvelle version du C2BMC (Command and Control, Battle Management, and Communications). Le C2BMC est un système en service depuis 2004 qui coordonne l’engagement de la défense anti-missile, le suivi des ripostes, la gestion du logiciel de calcul des trajectoires ainsi que l’échange des données entre capteurs et effecteurs, comme la gestion du réseau. Les forces américaines disposent en 2021 de 70 centres C2BMC. Élément crucial de la défense du territoire américain, cette modernisation vise à corriger les obsolescences de ce système pour lui permettre de rester en service jusqu’en 2040.

Le spectre de "Skynet"

Le C2BMC structure le maillage entre les capteurs et intercepteurs terrestres (Patriot, LDDR, THAAD, GMD, TPY-2), spatiaux (SBIRS, UEWR), ou maritimes (AEGIS, SPY-6, SBX) au sein d'un système intégré. Unique au monde par ses capacités, sa taille et sa résilience, il permet une meilleure évaluation de la menace et une riposte adaptée à celle-ci. Héritier du programme "Guerre des Etoiles" voulue par Ronald Reagan, l'intégration précoces lors de la décennie 2010 de solutions d'intelligence artificielle destinée à automatiser la "Killing Chain" du C2BMC a été l'un des éléments qui aurait poussé le Kremlin à développer une nouvelle génération d'armements nucléaires.

La Chine et la Russie dans le collimateur

Aussi, cette modernisation intervient pour répondre au développement et à la prolifération des planeurs hypersoniques ainsi que des missiles de croisière ou aéronefs hautement manoeuvrants. Non citée, la menace russo-chinoise est néanmoins clairement visée au travers de cette RFI. En effet, la Russie poursuit la mise en service de ses Avanguard, Khinjal, Tzirkon, et la Chine elle le développement de nouvelles évolutions du Wu-14, et du CH-AS-X-13. Le Pentagone a en effet estimé qu'au delà de Mach 10, les planeurs hypersoniques largués par les missiles ICBM pourraient mettre en défaut la défense antimissile américaine, tout comme les tirs par saturation des missiles de croisière allant au delà de Mach 5. Mais l'autre objectif consiste également à se prémunir contre les risques de piratage de ce réseau. D'ailleurs depuis 2018 une "Red Team" de hackers s'emploie quotidiennement à tenter de pénétrer ce système afin de renforcer sa résilience. Cette modernisation qui s'appuiera sur un recours encore plus important à l'IA est perçue comme un danger par plusieurs leaders d'opinion aux Etats-Unis, puisque son corollaire aura selon eux pour conséquences de marginaliser l'intervention humaine dans la chaîne d'engagement afin d'optimiser la riposte nucléaire, mais surtout de radicaliser encore d'avantage la course aux armements nucléaires autonomes.