[Guerre navale en Ukraine 2/2] La Russie perd un remorqueur de haute mer, l'île aux Serpents à nouveau bombardée et un LST ukrainien prend le large sous le feu de l'artillerie russe

#Ukraine : Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board. The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d

D'après l'Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI), le Danemark a acheté des Harpoon block I en quatre contrats étalés entre 1975 et 1988, pour un total de 174 missiles pour ses frégates et un nombre inconnu de RGM-84L-4 tirés depuis des batteries terrestres. Les Ukrainiens vont donc très certainement recevoir la version terrestre. Son autonomie est plus faible que le missile Neptune (124 km contre 280 km) mais suffisante pour améliorer la défense côtière ukrainienne et notamment interdire, comme ce fut le cas ce 17 juin, tout approvisionnement naval de l'île aux Serpents.

Le remorqueur de haute mer et navire de sauvetage Spasatel Vasily Bekh (project 22870) a été coulé par les Ukrainiens le 17 juin dernier. L'attaque a été filmée par un drone ukrainien TB-2 situé non loin de là. Très peu d'informations sont disponibles concernant cette attaque. Le navire semblait se diriger vers l'île aux Serpents avec des munitions et des vivres. Certaines sources annoncent également qu'il transportait un système antiaérien courte portée 9K330 Tor mais aucune image claire et précise ne vient confirmer cette dernière information.

Ukrainian TB2 UCAV footage showing Ukrainian strikes on Russian positions on Snake Island. They claim they destroyed a Russian Pantsir-S1. It doesn't appear to be from an air strike. https://t.co/t3vgN6f4db pic.twitter.com/AeUfrft3gq

Certaines sources annoncent que les Ukrainiens ont utilisé des lance-roquettes multiple (LRM) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) pour frapper l'île. Toutefois, les HIMARS semblent être utilisés en priorité sur le Donbass. Il n'empêche, les Ukrainiens disposent d'autres LRM longue portée et même d'obusiers capables de toucher l'île avec des obus classiques ou des obus roquettes. L'île est stratégique pour les deux parties au conflit puisqu'elle est la clé maritime de cette partie de la mer Noire. Elle avait déjà été bombardée par l'Armée de l'Air ukrainienne les 30 avril et 7 mai ( plus d'informations dans cet article ). Depuis ces bombardements aériens, la Russie a tenté de redéployer des systèmes antiaériens et des troupes. Ils ont pu débarquer du matériel sur l'île mais au prix d'un navire de débarquement de la classe Serna et de deux patrouilleurs de la classe Raptor coulés.

#war The 🇺🇦Ukrainian Yuri Olefirenko,a Polnochny-class landing ship under strike of the 🇷🇺Russian artillery sails along the Bugsko-Dneprovsko-Limansky Canal near the port of Ochakov in Mykolaiv region on June 3,2022. The video was taken from a shooting spotter drone. War Online pic.twitter.com/CZc7ah7EOd

Another video shot by a🇷🇺drone on June 4.The video shows the piers of the Ochakov port & the sunken corvette Vinnytsia of the🇺🇦Navy.The ship was decommissioned in Jan.2021 and severely damaged in the first bombing of Ochakov on Feb.24. At the moment, the ship has sunk at the pier pic.twitter.com/MwW8oDAPBW

La deuxième mission date du 4 juin et semblait concerner le port militaire d'Otchakiv, d'où est parti le LST. Avant la guerre, la Marine ukrainienne opérait un peu moins de dix navires depuis ce port, principalement des patrouilleurs, le LST Yuri Olefirenko et le cargo Horlivka (A753). Or, le 4 juin, le port était totalement vidé de ces navires. Il ne reste que l'ex-corvette Vinnytsia (A206, classe Grisha II), probablement sabordée par les Ukrainiens avant de quitter le port ou par les Russes lors des premiers jours de la guerre. Il ne s'agissait que d'une coquille vide puisqu'en 2017, après avoir inspecté le navire, la Marine ukrainienne avait décidé de la retirer du service actif. Le navire était en trop mauvais état, les pièces de rechange n'étaient pas disponibles et enfin, il était trop vieux (entré en service actif pour la Marine soviétique en 1976). Les autorités ukrainiennes avaient alors décidé de transformer la corvette en un navire-musée.

Conclusion

L'importance de la mer

L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Or, si la Russie veut réduire les apports de monnaies étrangères en Ukraine, elle se doit d'empêcher tout trafic maritime vers les ports du Sud-Ouest de l'Ukraine. C'est aussi un moyen de pression international pour la Russie : en 2020, plusieurs pays importaient majoritairement du blé ukrainien au sein de leurs importations totales de blés. Cette dépendance peut alors devenir un moyen de pression de la Russie sur ces pays, comme par exemple dans le cadre d'une résolution concernant l'Ukraine à l'ONU.

Les ports de Constanța en Roumanie et de Varna en Bulgarie constituent un choix de repli pour l'Ukraine. Par exemple, le port de Constanța est moderne et ouvert sur la mer Noire ou le Danube. Toutefois, le trajet est long et les deux ports ne sont pas conçus pour permettre à exporter les céréales ukrainiennes, sans oublier toutes les autres exportations ukrainiennes.

Une zone d’interdiction navale ukrainienne

Or, la clé des ports ukrainiens se trouve être l'île aux Serpents. Elle a été prise par les Russes durant le début de la guerre et permet de contrôler toute la région. La Russie cherche aussi à sécuriser ses moyens navals : dès le mois de février, des dauphins (entrainés contre les mines et les hommes grenouilles) ont été déployés à l'entrée de la base navale de Sébastopol.

Cependant, avec la perte du croiseur Moskva, l'Ukraine a réussi à débloquer la situation navale et aéronavale à son avantage : elle établit depuis le naufrage du croiseur russe une zone d'interdiction maritime autour de l'île aux Serpents tout en détruisant petit à petit les moyens déployés sur l'île. Pour y arriver, les Ukrainiens utilisent des drones TB-2, des missiles antinavires Neptune ou Harpoon, de l'artillerie et lance-roquettes multiples longue portée, etc. A l'inverse, les Russes ont tenté de redéployer des hommes et du matériel sur l'île pour remplacer les pertes mais perdent dans ces tentatives une péniche de débarquement (classe Serna) et plus récemment, un remorqueur de haute mer (project 22870).

De plus, la fermeture du détroit du Bosphore aux navires de combat russes empêche l'arrivée de nouveaux navires mais aussi le retour de navires déployés en mer Méditerranée. Dès lors, pour combler en partie la perte des systèmes mer-air du Moskva, les Russes ont déployé un système aérien courte portée Tor (probablement M2KM) sur la plage arrière de la corvette Vasily Bykov (projet 22160).

Un futur débarquement ukrainien ?

Enfin, il est certain qu'il faut s'attendre à un débarquement ukrainien sur l'île aux Serpents une fois que les défenses de l'île auront été réduites au silence. Cet assaut peut être héliporté via les nombreux hélicoptères encore en état de vol au sein de l'Armée de l'air ukrainienne. Il ne faut pas aussi oublier l'option navale puisque le LST Yuri Olefirenko (classe Polnocny) s'est récemment éloigné des positions d'artillerie russes. Il offre un double avantage puisqu'en plus de pouvoir transporter des moyens terrestres lourds, il est armé : deux double canons automatique AK-230 (30 mm), deux lance-roquettes multiples (2x18 tubes de 140 mm) et la possibilité de tirer des MANPADS Strela 3 (couverture aérienne rapprochée).