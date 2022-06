[Guerre navale en Ukraine 1/2] Des dauphins dans Sébastopol, une corvette aux capacités mer-air augmentées et le problème mondial des exportations ukrainiennes

Des dauphins dans Sébastopol

Lors de la chute de l'Union Soviétique, l'Ukraine a récupéré de nombreux matériels mais aussi le "Akvamarin Sevastopol" où la flotte de la mer Noire entrainait des dauphins et des otaries. Depuis les années 90, les animaux étaient utilisés comme une attraction touristique ou à des fins thérapeutiques. Cependant, avec l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les animaux marins ont repris un entrainement militaire ; peu après cette annexion, un employé du complexe avait annoncé que les dauphins et otaries allaient être entrainés pour la recherche d'objets immergés et d'hommes grenouilles. Par ailleurs, en 2017, un zodiac de la Flotte de la mer Noire et un dauphin équipé (matériel inconnu) ont été photographiés dans le port de Sébastopol (tweet ci-joint).

Or, depuis le mois de février, un double enclos pour dauphin est visible à l'entrée de la base navale de Sébastopol. Ce serait le second déploiement de ces mammifères durant une opération de combat après la Syrie. Dans ce cadre-ci, les navires de combat russes sont en théorie à l'abri d'une attaque aérienne ukrainienne. En revanche, le réel danger devrait provenir de la mer, soit par un acte de sabotage ennemi, soit par des mines marines dérivantes. Avec un entrainement rigoureux, les mammifères sont capables de détecter d'infimes objets sous-marins dans des eaux troubles ou peu profondes, là où un sonar ne pourrait être déployé.

Les Russes ne sont pas les seuls à utiliser des mammifères marins à des fins militaires puisque depuis 1959, l'US Navy entraine des dauphins et des otaries via le programme US Navy Marine Mammal Program. La Corée du Nord se serait aussi lancée dans un programme militaire concernant des mammifères marins ainsi qu'Israël, mais pour ce dernier, aucune image ne vient confirmer l'utilisation de dauphins militaires.