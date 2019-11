Guerre électronique : ARCHANGE est lancé

La ministre des Armées, Florence Parly, vient de lancer la réalisation du programme ARCHANGE pour Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération. Derrière ARCHANGE, trois Dassault Aviation Falcon 8X transformés en avions de renseignement stratégique "dotés d'une capacité universelle de guerre électronique". L’ensemble des capteurs constituant la charge utile sera développé par Thales. Cette charge utile, basée sur des technologies innovantes (antennes multi-polarisation, intelligence artificielle pour améliorer les traitements automatiques), permettra de détecter et d’analyser les signaux radar et de communication. Conduit par la Direction générale de l’armement (DGA), ARCHANGE vise à renforcer les capacités de renseignement d’origine électromagnétique, en permettant notamment l’interception des émissions radio et radar, rappelle le ministère des Armées. Le premier système ARCHANGE doit être livré à l'Armée de l'Air à partir de 2025. Les trois Dassault Aviation Falcon 8X remplaceront les deux Transall C-160 Gabriel. Le dispositif sera complété par une plateforme d’entraînement au sol dont le déploiement est prévu sur la base aérienne d’Evreux.