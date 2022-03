Guerre en Ukraine : un bouleversement pour les compagnies aériennes.

Trajets alternatifs pour Air France

Privée de survol de la Russie, comme les autres compagnies aériennes occidentales, Air France est contrainte à des trajets alternatifs. Le Paris-Tokyo, par exemple, prenait auparavant 11 h 40 min de vol. L’interdiction de survoler l’espace aérien russe oblige la compagnie aérienne à changer son itinéraire en passant par le sud de la Mer Noire, pour poursuivre vers la Mer Caspienne et terminer le trajet en survolant la Chine. Ce nouveau trajet induit un temps de vol supplémentaire de 4 heures et une consommation supplémentaire d’environ vingt tonnes de carburant. Le vol Air France AF275 a décollé ce jeudi 3 mars 2022 de Tokyo et a rejoint Paris en passant par l’espace aérien du Kazakhstan, de la Turquie. Le Boeing 777-300ER a effectué le vol en 15 heures et 30 minutes. Il s'agit selon la compagnie du premier vol en Asie du Nord-Est qui évite l’espace aérien russe. Pour les autres destinations, Air France aura d’autres alternatives afin d’assurer ses vols, soit en passant très au Nord vers le Pôle, soit plus au sud, en contournant la Russie vers le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.