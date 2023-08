Guerre en Ukraine : mission sur la Baltique

Prendre la température des moyens russes

Zone de prospection historique des avions de patrouille maritime de l'OTAN, la mer Baltique avait perdu cette place avec la chute du mur de Berlin. Le retour des tensions en Europe, avec la première guerre d'Ukraine, puis l'actuelle, ont remis ce théâtre sur l'agenda de l'OTAN. Quelques pays seulement fournissent des capacités pour uneopération de surveillance maritime dédiée, menée sous l'égide de l'OTAN : ce sont principalement les États-Unis (avec des P-8), l'Allemagne (avec les derniers P-3) et la France, avec l'ATL-2. L'objectif étant de pouvoir prendre la température des moyens russes dans cette zone, et, notamment, de ceux postés dans l'enclave de Kaliningrad. La patrouille maritime française y contribue donc avec des survols réguliers d'ATL-2, à raison de trois à quatre par mois.

«La mission Baltique est inscrite dans la routine depuis deux ans, on en refaisait depuis 2018, rappelle un patmariste. Elle est de plus en plus stratégique, notamment du fait de la présence de Kaliningrad ». La Marine contribuait aussi en mer fin novembre, avec le chasseur de mines tripartite brestois Croix du Sud et la frégate de défense aérienne toulonnaise Chevalier Paul. Le bâtiment de soutien Garonne puis la frégate multi-missions brestoise Aquitaine ont aussi contribué au renforcement de la surveillance des installations pétrolières norvégiennes en mer du Nord, également menée dans le cadre de l'OTAN, après les atteintes sur le gazoduc NordStream2 (en Baltique).

Quand la météo s'en mêle

Surveiller ces zones, c'est aussi, pour la Marine, savoir ce qui pourrait passer au large de Brest (et notamment de l'île Longue) quelques jours après. Chaque vol réalisé au profit de l'OTAN peut aussi contribuer à répondre à des besoins français spécifiques. Mer du nord et mer Baltique, c'est le programme confié à l'équipage Uniforme Hôtel de la flottille 21F, basée à Lanvéoc Poulmic, pour un vol d'une dizaine d'heures, le 30 novembre. Mais avant même d'avoir décollé, L'ATL2 M22, un des neuf appareils modernisés au standard 6, a dû s'adapter à la météo. Cette dernière risque de l'empêcher de pouvoir se poser sur la base militaire de Nordholz (Allemagne) pour refaire du carburant. Cette escale aurait permis de prolonger la durée de la mission, tout en bénéficiant d'un briefing réalisé par la marine allemande. La flottille a finalement reçu les éléments avant son décollage. Sans escale, il faut aussi faire une croix sur la possibilité de survoler la mer du Nord, et donc, se concentrer sur la Baltique.

Au petit matin, le pilote prévu doit aussi céder sa place à un pilote plus expérimenté, pour cause de brouillard. L'impétrant, un lieutenant de vaisseau, appartient à la flottille jumelle, la 23F, qui se forme actuellement au standard6. Il prend place à gauche, dans le poste de pilotage. À sa droite, le siège du mécanicien navigant, et le commandant de bord. Si tous les éléments sont nominaux, le vol devrait atteindre les onze heures sans escale : quatre heures pour rallier la zone d'intérêt, environ trois sur place, et quatre encore pour rentrer. Encore loin des quelque 14 heures qui constituent l'endurance maximale de l'appareil. La soute à munitions est totalement lisse, ne comportant que la traditionnelle chaîne SAR (search and rescue) à l'avant gauche, pour venir au secours d'éventuels naufragés. Peu après neuf heures du matin, l'appareil prend son envol sur la piste de Lann Bihoué et commence sa lente progression vers sa zone de travail, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Adrien, commandant de bord.

L'avion a décollé à 44 tonnes

Entré dans la Marine à 21 ans comme élève officier pilote de l'aéronautique navale (EOPAN), il a d'abord piloté des Xingu à la 28F puis, pendant quatre ans, des ATL2. Il est chef de bord depuis un an, avec 2 900 heures de vol au compteur, dont 1500 sur ATL- 2. Et quelques dizaines au plot de l'opération Chammal, lors de deux mandats, en 2018. L'avion a décollé à 44 t (dont quinze de pétrole), à une tonne de la masse maximale autorisée. En moyenne, l'ATL-2 consomme 1,2 tonne de carburant à l'heure. Sur le transit, les membres d'équipage affinent ce qu'ils auront à faire durant le créneau opérationnel, tout en sachant que la météo peut continuer à faire des siennes, et qu'il faudra s'adapter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ils enlent aussi rapidement leur déjeuner, c'est un des luxes o‰fferts par l'appareil, qui possède son frigo, son mini-four, et même deux tables pouvant accueillir chacune quatre convives.

Chaque équipage compte quatorze membres : les deux pilotes (dont un commandant de bord), deux mécaniciens de bord (ou mecbo), un coordinateur tactique (ou Tacco) et trois trios : les spécialistes guerre électronique et transmissions de bord (Getbo), les détecteurs navigateurs aériens (Denae) et les détecteurs anti-sous-marins de bord (ou Dasbo). Chacun de ces trios fournit en permanence des opérateurs derrière les consoles, mais aussi un observateur dans la bulle avant, et sur les deux sabords latéraux. Même avec les capteurs bien plus modernes du standard 6, la présence humaine dans ces postes reste essentielle, car elle permet de voir à la fois ce qui se passe en mer (si l'avion est sous la couche nuageuse évidemment) et dans le ciel à proximité. Sur ce vol, les Dasbo n'ont pas de détection acoustique à réaliser, ils vont donc se concentrer sur l'exploitation de la boule optronique MX-20 de L3Harris placée sur l'arrière droit de l'appareil. C'est un des apports du standard 6, même si trois appareils avaient été équipés, une dizaine d'années plus tôt, dans le cadre d'une urgence opérations.

Les apports du standard 6

La MX-20 offre une imagerie électro-optique couleur et infrarouge, avec des possibilités de zoom et de télémétrie (et pour certaines, d'illumination laser). Dans le standard 6, elle est totalement intégrée au système de combat, si bien que la tourelle peut à la demande rallier l'azimuth d'une détection fournie par le radar Searchmaster de Thales. Ce dernier off‰re des fonctionnalités intéressantes pour la mission de surmar : par exemple, il peut fournir la forme et une estimation assez précise de la longueur d'un navire.

«En trois à quatre heures de vol, l'ATL-2 voit tout ce qui ™flotte avec le Searchmaster et la MX-20, il peut rester en moyenne altitude (et ainsi limiter sa facture en carburant) », résume un marin de la 21F. Sauf quand la météo s'en mêle comme aujourd'hui, et qu'il faut descendre sous la couche. Surtout que de son côté, l'ESM (electronic support measures, qui traque les émetteurs radars) est plus eœfficace en altitude, il faut donc régulièrement arbitrer l'altitude de travail en fonction des impératifs du moment.

L'AIS (automatic identification system), un système civil obligatoire pour tous les navires à partir d'un certain tonnage, est aussi un défricheur d'activités, et potentiellement, d'anomalies. Un navire qui n'émet pas ces informations, mais qui sera détecté au radar fera aussitôt l'objet d'un rapport à l'OTAN. Ce sera le cas pour un navire, probablement un remorqueur, qui sera décelé dans les eaux territoriales allemandes. Deux cargos civils russes font aussi l'objet de prises de vues. Dans le nez, un opérateur photo utilise un appareil photo plaqué sur la vitre plane, côté droit, pour prendre plusieurs clichés du navire.

Les images filent par liaison cryptée

Les images sont transmises instantanément dans la tranche tactique par câble. Après prétraitement par les DASBO, l'image preuve file pour l'état-major opérationnel de CECLANT par la liaison satellite cryptée Aviasat. CECLANT, c'est le commandement de la zone maritime Atlantique, à Brest, où 80 experts suivent en permanence l'actualité opérationnelle du pôle Nord au golfe de Guinée. Le Tacco est le chef d'orchestre de la tranche tactique : «'je reçois les informations analysées, j'en fais la synthèse, et je décide comment l'avion va être utilisé, à quel capteur on va donner la priorité », explique le lieutenant de vaisseau J qui a commencé sa carrière comme navigateur, puis radariste. Quand l'avion emporte ses armements (missile AM-39 Exocet, torpilles Mu-90, bombes guidées laser GBU-12/-51/-58), c'est aussi lui qui est chargé de leur mise en oeuvre.

En quatre heures, une bonne partie de l'activité navale sera ainsi passée au tamis des capteurs de l'avion et de la sagacité d'Uniforme Hotel avec, au final, une dizaine de dossiers transmis à CECLANT qui répercute sur la composante maritime de l'OTAN (MARCOM) à Northwood, dans la banlieue de Londres, et notamment sa division MARAIR, en charge de l'aéromaritime. Le bilan à chaud du commandant de bord est en demi-teinte. «Nous avons rencontré une grosse perturbation de la météo, ce qui nous a empêchés d'investiguer ce que nous avions prévu. Nous avons été obligés de descendre en basse altitude pour faire l'identification des navires, donc on aura couvert moins de distance. Mais la couverture de la zone investiguée a été solide, et nous avons pu affirmer la présence sur zone d'un moyen français, donc c'est positif. Une Surmar de ce type est une mission basique au niveau technique : on établit la situation de surface au radar, à l'ESM, à la MX-20. On aurait pu tomber sur une mission SAR ou Polmar, et là cela serait devenu plus complexe, du fait de l'environnement aérien et politique».

« L'équipage est très efficace' :' au bout de six mois, il a obtenu sa qualification opérationnelle sur le type de mission que nous avons effectuée aujourd'hui, et en lutte anti-sous-marine. En moyenne, un équipage fera une mission Baltique par mois, mais certains équipages ne l'ont pas encore fait ». Malgré son caractère basique, ce type de mission peut recéler trois types de pièges: «rentrer dans les eaux territoriales si on n'a pas d'autorisation de survol, ne pas respecter les NOTAM russes, notamment liées aux zones de tir, et piloter en basse altitude avec des mauvaises conditions météo ».

Interceptions ESM

Le TACCO est un peu sur la même ligne que le commandant de bord: «Nous avons répertorié des bâtiments d'intérêt pour l'OTAN, comme celui qui ne répondait pas à l'AIS. Nous avons eu aussi deux interceptions ESM, en fiŒn de patrouille, de la part de deux radars russes. On a reporté notre position, la direction dans laquelle on les a interceptés et de quel type de radar il s'agit, des radars typiques de bâtiments de surface. À notre niveau, quand un radar est en veille combinée, on ne peut pas dire dans quel mode il fonctionne ». La mission a aussi concerné le report des navires d'intérêt, qui fiŒgurent sur une liste française, pour toutes sortes de raisons.

À un moment ou un autre, ils ont été référencés pour leur comportement suspect ou tout simplement, leur activité peut impacter le fonctionnement de la Marine française ou des intérêts vitaux du pays. C'est le cas particulièrement des navires civils ayant une activité sous-marine, comme les navires câbliers, les spécialistes de l'off-shore, etc. «Nos compte-rendus sont utilisés en direct, on les retrouve aussi dans des synthèses diffusées par l'OTAN par la suite », poursuit le Tacco. «Ce sera sans doute le cas des deux interceptions ESM réalisées en fiŒn de patrouille:dès qu'on va se poser, l'OTAN pourra récupérer les données et va croiser nos informations avec celles d'autres marines alliées ».

Ce jour-là, le seul navire militaire visible sur la console de la MX-20 est une corvette suédoise (donc alliée) de classe Visby, l'Harnosand. Au global, le vol « n'a pas été particulièrement dense », estime le Tacco, qui prend pour preuve l'absence de détection de navires russes durant le créneau de vol, si on excepte les deux interceptions ESM. La faute à la météo, ou peut-être, simplement, d'absence de priorités pour la Marine russe dans cette zone, comparées à d'autres.

Deux flotilles Patmar

La 21F aligne sept équipages (dont un en formation) et tous les appareils au standard 6. La 23F a commencé sa migration sur le nouveau standard, avec deux équipages en transformation sur les huit que compte la flottille. Un pilote volera en moyenne 350 heures par an, cela peut-être moitié moins pour les personnels de la tranche tactique. Dans les deux cas, les marins doivent faire preuve de fortes capacités d'adaptation, du fait des besoins d'entraînement et des opérations, confrontés à une disponibilité technique qui reste encore insuffisante.

Le coeur de mission des deux unités est le soutien à la force océanique stratégique (FOSt), ce qui a vraisemblablement contribué à faciliter le ™financement du standard6 de l'avion. Plus largement, l'ATL-2 est au coeur de la lutte anti-sous marine et anti-surface, tout en assurant aussi, régulièrement, des missions aéroterrestres, comme ce fut le cas au profit de l'opération Serval en 2013 (jusqu'à sept appareils furent déployés à Dakar!) puis de Barkhane à partir de mi-2014. L'ATL-2 a aussi contribué à l'opération Chammal en Irak et en Syrie : sur chacun de ces théâtres, l'appareil a réalisé des tirs de bombes guidées, grâce à l'emport de la boule MX-20, et a aussi réalisé des désignations d'objectifs pour des chasseurs.

Tous les équipages ne sont pas quali™fiés pour ces missions aéroterrestres, qui imposent notamment de tirer une fois par an une bombe guidée laser. Même si le drone Reaper a largement repris ces missions aéroterrestres, il demeure en quantité limitée (surtout pendant la période de tuilage vers le Block 5) et l'ATL-2 «reste unique dans la mission de PC volant »(offrant VHF, UHF et Satcom) estime le capitaine de corvette P., commandant de la 21F. Fin novembre, deux appareils étaient déployés en Crète (surveillance de la Méditerranée centrale et orientale et soutien au groupe aéronaval) par la 21F et aux Émirats Arabes Unis (au profi™t de l'opération européenne Agénor) par la 23F.

Le premier, un standard 6, a réalisé un largage de chuteurs opérationnels des commandos marine, ™fin novembre. Dans le même mois, un ATL-2 avait aussi opéré au-dessus du golfe de Guinée, dans le cadre de l'exercice Grand African Nemo. La Patmar tient deux alertes, à quatre heures et à huit heures (dont le contrat pour les opérations extérieures). Même si la situation s'est améliorée ces dernières années, la flotte reste encore impactée par des durées de chantiers de maintenance importants.

Il faut compter presque deux ans pour une grande visite (tous les six ans ou 3 600 heures de vol) doublée d'une modi™fication au standard 6, à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers (Var). Mi-novembre, le site accueillait un tiers du parc à lui tout seul. Pour rester dans le coup, l'ATL-2 devra probablement aussi subir dans les années qui viennent un chantier d'intégration de la liaison de données OTAN L22. Les premiers aéronefs dotés, dans la Marine, seront les avions-radar Hawkeye (dès 2023) et les hélicoptères Panther.