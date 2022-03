Guerre en Ukraine : les perturbations de signaux GPS pour les avions de ligne se multiplient

Brouillage ou usurpation des signaux satellitaires GPS

Dans un bulletin d'information adressé aux compagnies aériennes et aux agences de navigation aérienne, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA ou EASA) leur demande de faire remonter, selon des procédures bien établies, toute perturbation rencontrée dans les signaux satellitaires GPS. L'AESA constate en effet que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, une multiplication de ces perturbations qui sont dues à un brouillage ou une usurpation.

Jusqu'au Nord de l'Irak

Ces perturbations touchent la région de l’enclave russe de Kaliningrad, les États baltes et autres États voisins mais aussi « l’Est de la Finlande, la Mer Noire et également la zone est-méditerranéenne près de Chypre, de la Turquie, du Liban, de la Syrie et d’Israël" jusqu'au nord de l’Irak. Et ces anomalies ont pu, « dans certains cas, mener à des modifications de trajectoire ou même à un changement de destination car il était impossible d’effectuer un atterrissage en sécurité ». L'AESA donne une liste non exhaustive des effets de ces perturbations : perte des points de cheminement, perte de la capacité RNAV, incapacité à réaliser des RNP, approches incluses, perte des fonctions ADS-B, déclenchement de l'alerte d'évitement du relief, position avion différente de celle affichée sur écran, déviations de route,....

Utiliser d'autres outils

L'Agence européenne pour la sécurité aérienne demande donc à tous les acteurs concernés de faire remonter les anomalies constatées et "à se tenir prêts à recourir à d’autres outils de navigation et d’approche à leur disposition en cas d’impossibilité de pouvoir compter sur la navigation par satellite".