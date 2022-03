Guerre en Ukraine : le Charles-de-Gaulle intégré au soutien à la Roumanie

Deux patrouilles de Rafale Marine chaque jour

Le chef d'état-major des armées connaît parfaitement les atouts du porte-avions qu'il a utilisé par le passé au CPCO, et il a embarqué lors de l'exercice Polaris, en décembre, consacré à la haute intensité. Le porte-parole de la marine, le capitaine de vaisseau Eric Lavault, a expliqué hier soir à Air&Cosmos que le groupe aérien embarqué (GAE) fournira chaque jour deux patrouilles de Dassault Rafale Marine (soit quatre appareils, sur les 20 du bord, soit la moitié des appareils de la Marine) et un E-2C Hawkeye (la moitié des appareils de la 4F présents à bord) pour un vol d'une demi-douzaine d'heures. Les Rafale Marine pourront être ravitaillés par des tankers basés à terre permettant des vols de longue durée le cas échéant.

Missiles MICA et Meteor

Ces appareils reçoivent des missiles MICA (guidés par radar ou par infrarouge) et des Meteor à très longue portée. Ils disposent aussi d'un canon de 30 mm. Le porte-avions Charles-de-Gaulle a quitté son escale chypriote à Limassol mercredi, ce que l'état-major des armées a révélé hier. Il sera positionné en Méditerranée centrale, donc loin d'attaques possibles de la Russie si la situation dégénérait rapidement. Les autres Rafale du GAE seront mobilisés pour des entraînements interalliés. Et seront prêts à renforcer l'OTAN en cas de besoin. Ce plot de de police du ciel et de défense aérienne mobile venant de la mer est le pendant des missions des Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace qui opèrent depuis le 24 février au-dessus de la Pologne, en partant de leurs bases-mères, et des quatre Mirage 2000-5 qui seront bientôt déployés en Estonie, à partir du 15 mars, avec une quinzaine de jours d'avance.

Masse d'avions disponibles

Cette mission du porte-avions montre sa capacité à offrir rapidement une masse d'aéronefs disponibles. Avec toutefois une limite : le Charles-de-Gaulle devra retourner à Toulon à un moment pour des opérations d'entretien. Une vingtaine de salariés de Naval Group sont d'ailleurs venu à Limassol pendant l'escale chypriote. Le porte-avions doit aussi réaliser très régulièrement des no-fly-days, sans activité aérienne. Enfin il doit réaliser régulièrement des escales. Ses appareils pourront néanmoins, au besoin, être débarqués à terre si l'état-major des armées en avait besoin pendant une indisponibilité technique du navire. A ce stade, le chef d'état-major des armées peut compter sur une grosse centaine de Rafale, en comptant ceux de la Marine et l'Armée de l'Air et de l'Espace. Une masse néanmoins réduite pour de la haute intensité. Le capitaine de vaisseau Lavault a aussi répondu à Air & Cosmos que les deux ATL2 postés en Méditerranée orientale (MEDOR) resteront engagés, dans la fonction connaissance et anticipation.