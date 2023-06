Guerre en Ukraine : la Moldavie autorise le survol de son territoire par un avion de reconnaissance

A noter qu'un second Rivet Joint américain effectuait également une patrouille dans la zone. Cependant, il s’agissait d’une patrouille plus classique, au-dessus de l’espace aérien roumain (images ci-dessous).

Pour rappel, le Rivet Joint permet de détecter, capter et géolocaliser les différents signaux du spectre électromagnétique (SIGINT) : des communications entre personnes (COMINT) aux émissions électroniques provenant de radars, brouilleurs, etc. (ELINT). Ainsi, avec ses 14 opérateurs renseignement, le vol d'un tel appareil apporte de nombreux renseignements sur les troupes et leurs systèmes, aux vues de ses capacités de détections COMINT et ELINT de l'appareil.

Ce 1er juin, un avion de reconnaissance électromagnétique anglais RC-135W Rivet Joint était en patrouille non loin du sud-ouest de l'Ukraine. Les données récoltées sont probablement analysées et une partie de celles-ci sont ensuite transmises aux Forces armées ukrainiennes. Si cette mission n'a rien de nouveau, elle est exceptionnelle depuis le 24 février 2022 car la zone de patrouille n'était pas du tout habituelle : l'appareil est quasiment resté en patrouille au sein de l'espace aérien moldave.

Une ingérence russe

A la chute de l'Union soviétique, la Moldavie déclare son indépendance, tout en s'éloignant de la Russie. Une des nombreuses mesures vise à instaurer une seule et unique langue nationale : le roumain, au détriment des russophones. Ces derniers font alors sécession et occupent toute la rive est du Dniestr. La Transnistrie est née et est soutenue par la Russie, qui y déploie des forces militaires. Ces dernières seront capitales en 1992 pour tenir en échec la petite armée moldave. 30 ans plus tard, la Russie garde de pieds ferme la Transnistrie et comptait même y avoir un accès direct. En effet, l'un des objectifs des militaires russes partis de Crimée était probablement de capturer toute la région d'Odessa (Ukraine), en ce compris, des postes frontières avec les russophones de Transnistrie.

La Russie tente d'ailleurs d'augmenter son influence dans la région en déstabilisant beaucoup plus fortement le pouvoir moldave : lancement de manifestations pro-russes... uniquement avec des personnes payées à la journée par des influenceurs russes, mises en scènes anti-moldaves en Transnistrie,... D'après plusieurs estimations, entre 1.000 et 1.500 militaires russes seraient actuellement stationnés en Transnistrie.

Un changement de paradigme

Le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine a changé les mentalités en Moldavie ; la Russie s'est souvent appuyée sur des régions séparatistes pour déclencher un conflit. Or, l'avancée des forces russes et la présence de la Transnistrie a ravivé un esprit européen. D'après France24, les pro-russes représentaient 40 % de l'électorat contre 25 % aujourd'hui. C'est aussi le cas pour la popularité du président russe Vladimir Poutine, qui a chuté de moitié depuis le 24 février 2022 ( France24 ).

Le 21 mai dernier, près de 75.000 moldaves (chiffres de la police), soit l'une des plus grandes manifestations depuis l'indépendance, étaient descendus la rue pour soutenir les initiatives européennes du gouvernement ( Euronews ).

Enfin, la Moldavie peut aussi compter sur d'autres pays, et notamment la Pologne : ce 1er juin, six avions de transport tactique (deux C-130H Hercules et quatre Casa) polonais atterrissaient en Moldavie afin de délivrer des armes, munitions et autres équipements militaires.