Guerre en Ukraine : la France relève son niveau d'alerte nucléaire

16 missiles intercontinentaux M-51 par SNLE



On ignore le temps que cela a duré, et le temps que cela pourra durer encore : la Force oécanique stratégique (FOSt) ne s’est pas contentée de déployer en patrouille le sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) habituel, et a largement dépassé son contrat nominal. C’est ce que prévoit le contrat nucléaire de la FOSt avec le chef des armées et président de la République Emmanuel Macron. Chaque sous-marin peut porter jusqu’à 16 missiles intercontinentaux M-51 produits par Airbus. Néanmoins, dès le début de la guerre en Ukraine, le quotidien breton "Le Télégramme de Brest" a assuré que la France avait même mis un deuxième SNLE en patrouille. C’est possible, grâce au cycle des SNLE : un sous-marin est en grand entretien pour plusieurs mois, un rentre de patrouille, un autre se prépare à partir en mission, et le quatrième est en réserve.

Trois SNLE en patrouille

C’est en optimisant ce cycle que la marine aurait réussi à avoir non pas deux mais trois SNLE en patrouille simultanément, un exploit rendu nécessaire par la situation en Ukraine, et l’agressivité de la Russie.Cette décision prise par le président de la République, sans doute sur conseil du chef d’état-major des armées, le général Thierry Burkhard, est liée au risque d’un tir nucléaire ou conventionnel sur l’île Longue qui laisse très peu de préavis. En sortant ses « boomers », la marine les a placés à l’abri d’un tel problème. Une fois « disséminés » sous l’océan, ils sont quasi-indétectables, donc contribuent parfaitement à la dissuasion.

Posture de dissuasion

Une façon de les faire durer est aussi, éventuellement, de continuer dans l’exception, et de faire une relève d’équipage (chaque SNLE, y compris celui en grand carénage, en possède deux) hors du territoire métropolitain. De nombreuses alternatives sont possibles, mais seraient inédites. On n’a jamais entendu de relèves hors de l’île Longue, seulement de patrouille interrompue par un malade. Aucune officialisation de cette situation inédite dans le format actuel à 4 SNLE n’a été réalisée par les autorités françaises. La posture de dissuasion de la France est connue : un SNLE à la mer au moins, et deux escadrons de Rafale de la 4e escadre de chasse, au sein des escadrons de chasses 1/4 Gascogne et 2/4 La Fayette. Ces Rafale portent l’ASMP-A de MBDA.

Missiles ASMP-A avec Rafale

La Force aéronavale nucléaire (FANu) est aussi capable de déployer l’ASMP-A avec ses Rafale comme Air&Cosmos l’avait rappelé en début de crise. Des pilotes marqués à l’oreille ont cette capacité. Par contre, parce que le Rafale Marine est forcément monoplace et que la base de départ n’est pas à terre, le contrôle gouvernemental (réalisé par la gendarmerie des armements nucléaires) et la mise en œuvre sont différentes. Le seul facteur limitant de la FOSt est en fait le nombre de lots de missiles M51, et le nombre de missiles en état de fonctionnement, un nombre exact évidemment classifié. Jusqu’à maintenant, la Marine n’a pas donné d’indice définitif sur ses déploiements en mer, mais plusieurs indices, qu’il n’est pas possible de détailler ici ont été semés. Interrogé lors d’une réunion avec les journalistes de l’AJD le 8 mars, l’amiral Vandier était resté énigmatique en précisant bien que les déploiements nucléaires ne faisaient l’objet d’aucune communication. Suivant en cela les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont décidé, avec la France, de ne pas détailler leurs dispositifs.