Guerre de navigation, drones, optronique : je pars en mission avec Safran

Vous connaissez les moteurs Safran, mais savez-vous que le groupe est aussi un champion des systèmes optroniques de jour comme de nuit, qu'ils équipent nos blindés pour la guerre de navigation et qu'ils proposent le plus gros drone "made in France" ?! On teste tout ça avec les experts de Safran !