Guerre au Moyen-Orient : une activité aérienne soutenue, des interrogations sur la suite
Guerre au Moyen-Orient : une activité aérienne soutenue, des interrogations sur la suite
© Jean-Marc Tanguy
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 25 mars 2026 à 16:00

697 mots

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Guerre au Moyen-Orient : une activité aérienne soutenue, des interrogations sur la suite

Les premiers retours d’expérience à chaud du conflit au Moyen-Orient montrent des résultats élevés, voire étonnants, pour l’aviation française. Mais la situation d’exception, qui vise à répondre à la sécurité des pays alliés, ne pourra pas durer longtemps.

Partie incognito ce lundi matin pour Abu Dhabi, à bord d'un Falcon 900 de l'ET60, la ministre des Armées Catherine Vautrin a dû aborder un certain nombre de sujets opérationnels avec les dirigeants émiratis, reconnaissants mais en demande de protections supplémentaires. Car ce sont les Émirats arabes unis qui

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25/03/2026 16:00
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