Groupement Alliance : Les aéroports régionaux ont une carte à jouer

Qu’elle soit hybride, électrique ou autre, la propulsion des aéronefs évoluera en commençant par les petites unités de transport aérien qui offriront très prochainement bien plus de flexibilité sur le plan conceptuel et opérationnel que les appareils de grande capacité.

Certains acteurs aéroportuaires l’ont bien compris et tissent une toile intelligente en s’associant à des acteurs économiques et à des cabinets de conseil d’ingénierie afin de proposer une offre en adéquation avec les nouveaux challenges auxquels l’industrie aéronautique doit faire face.

SEALAR, EGIS et SAMFI sont à la manœuvre sous la bannière ALLIANCE

Moteur dans l’aviation de demain et, bien qu’ayant un barycentre situé sur la région Bretagne, SEALAR s’intéresse de près aux plateformes normandes de Caen, du Havre, de Deauville et de Rouen pour lesquelles la Communauté Urbaine de Caen La Mer a lancée un avis de concession.

SEALAR développe depuis 2019 un réseau d’aéroports de province afin de participer à leur désenclavement et d’accélérer le développement économique des territoires. Il s’est associé à EGIS, investisseur concessionnaire et prestataire d’ingénierie aéroportuaire exploitant de 17 aéroports. L’implantation normande de SAMFI-INVEST a quant à elle rejoint le groupement nommé ALLIANCE forte de ses capacités financières et de sa connaissance fine des besoins locaux qui guideront les investissements et qui permettront de répondre aux défis économiques et sociétaux du transport aérien.

Sur le plan aéroportuaire, cette configuration unique de plateformes importantes offre des possibilités de développement pour lancer des liaisons court-courrier répondant aux demandes locales et sur laquelle la nouvelle aviation pourrait apporter une réelle valeur ajoutée.

Transformer, massifier et s’engager dans l’aviation écoresponsable

Ensemble, les trois entreprises réunies au sein du groupement ALLIANCE veulent proposer une gestion vertueuse fondée sur trois principaux piliers :

1. La transformation des plateformes en accélérateurs du développement économique de leurs territoires et de la Région Normandie.

2. La recherche de complémentarités et de synergies entre les aéroports à l’échelle de la Région Normandie, pour l’émergence d’un transport aérien raisonné.

3. L’engagement fort dans la transition écologique des plateformes, en adaptant dès aujourd’hui les infrastructures aux nouveaux comportements de mobilité, et en préparant les évolutions futures du transport aérien.

Gilles Tellier, Directeur général de SEALAR, déclare : « ALLIANCE offre une proposition structurante pour les quatre principaux aéroports de la Région Normandie. Structurante, car elle doit permettre de faire émerger une stratégie commune à l’échelle régionale. Pour SEALAR, c’est la confirmation que la vision que nous déployons à l’échelle du Grand Ouest est pertinente, et la plus à même de répondre aux grandes transformations du secteur aérien ».

Anthony Martin, Directeur des opérations et du développement Airport Operation d’EGIS déclare quant à lui : « EGIS s’inscrit comme un partenaire des pays et collectivités locales pour la gestion de leurs aéroports, outils essentiels au développement économique, touristique et social de leurs territoires. Notre projet vise à additionner nos expériences et expertises complémentaires au service de la Normandie, pour une desserte aérienne améliorée et adaptée et le développement d’activités économiques connexes ancrées sur le territoire. »

Les aéroports régionaux ont là une opportunité de jouer une carte majeure dans la définition de la nouvelle aviation et de faire encore plus rêver à un transport plus sain, plus efficient et plus facile pour le bénéfice de territoires souffrant de liaisons terrestres déficientes et de configurations géographiques complexes.