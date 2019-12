Groupe ADP : indemnisation pour la filiale turque TAV Airports

Conformément à ses engagements, le gouvernement turc a notifié à TAV Airports, filiale et partenaire du groupe ADP, le montant de la compensation due à la fermeture anticipée de l'aéroport d'Istanbul Atatürk. Le montant de cette compensation à TAV Airports s'élève à 389 M€. "TAV Istanbul avait le droit d'exploiter, en application d’un contrat conclu avec l'Autorité Nationale des Aéroports ("DHMI"), l'aéroport national et international d'Atatürk, le parc de stationnement et le terminal d'aviation générale pour 15 ans et demi, du 03/07/2005 à 00h01 au 02/01/2021 à 24h00", rappelle le Groupe ADP. Or, par décision des autorités turques, tous les vols commerciaux ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul, à compter du 6 avril 2019 à 02h00. Par courrier officiel de DHMI, cette dernière avait déclaré qu'elle indemniserait TAV Airports des pertes de bénéfice que pourrait entraîner l'ouverture du Nouvel Aéroport d'Istanbul avant la fin du contrat le 3 janvier 2021 et que des cabinets indépendants pourraient être consultés sur le calcul du montant total de la perte de bénéfice", rappelle également le Groupe ADP. "L'impact de cette indemnité sur le résultat net du groupe ADP devrait être très légèrement positif. Il sera à apprécier au regard de la valeur résiduelle des actifs relatifs à l'exploitation de l'aéroport d'Istanbul Atatürk à sortir du bilan du groupe et de la fiscalité applicable", indique le Groupe ADP.