Gripen en Ukraine : la Suède prépare le terrain et libère un premier budget

Un premier investissement Lorsque que plusieurs pays se sont regroupés pour livrer des avions de combat à l'Ukraine, le choix fut de ce concentrer uniquement sur un seul et unique modèle d'avion ; le F-16AM Fighting Falcon. La Suède n'était pas contre la livraison d'avion de combat Gripen mais avait alors fait un pas de côté afin de facilité l'entrainement et la logistique au profit des F-16AM. Le 29 mai 2024 le 16ème pack d'aide suédois annonçait la livraison d'avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) S100 D Argus. Cette livraison laissait alors sous-entendre l'enterrement définitif du Gripen en Ukraine... jusqu'au 9 septembre 2024, et l' annonce du 17ème pack d'aide suédois. En effet, au milieu du communiqué de presse, il est possible de lire un paragraphe intitulé "Pièces de rechange pour le JAS 39 [Gripen]". Au total, 2,3 milliards de couronnes suédoises (soit 201 millions d'euros) ont été budgétisée par la Suède au profit de pièces de rechange pour des avions de combat JAS 39 Gripen. Ce montant équivaut à la moitié du montant du pack d'aide, ce dernier ayant un budget total de 4,6 milliards de couronnes suédoises (soit 402 millions d'euros) "Pour l'instant, le transfert du JAS Gripen à l'Ukraine n'est pas une option viable, car elle interférerait avec l'introduction prioritaire des chasseurs F-16. Cependant, en parallèle, le gouvernement suédois est en train de poursuivre ses efforts pour établir les conditions pour un éventuel futur soutien du chasseur JAS 39 Gripen en Ukraine. Le 17ème pack d'aide permet d'acquérir des pièces détachées pour le JAS 39 Gripen d'une valeur approximative de 2,3 milliards de couronnes suédoises. Les pièces détachées sont des pièces de JAS 39C/D qui sont en train d'être réutilisée dans la construction de nouveau avions JAS 39E. En acquérant de nouvelles pièces de rechanges, un nombre de JAS 39C/D seront sauvés du démantèlement et pourront - si le gouvernement suédois le décide - être pris en considération pour un éventuel futur don à l'Ukraine." Ce pack d'aide n'annonce pas de livraison de Gripen... mais prépare clairement et surtout, officiellement, le terrain pour une future livraison. Elle confirme aussi que le rapport demandé aux Forces armées suédoises par le gouvernement suédois sur la faisabilité d'un tel transfert a conclu que le Gripen en Ukraine était clairement envisageable.

Avion de combat JAS-39D Gripen suédois équipé de missiles air-air très longue portée Metor et moyenne à longue portée AMRAAM (RIAT 2024). © Gaétan Powis Fermer

Gripen C/D Avion de combat fétiche de Saab , le Gripen C (monoplace)/D (biplace) est la version améliorée du Gripen A de première génération. Catégorisé par certains comme un avion de combat léger, sa masse maximale au décollage (14 tonnes) n'est pas si éloignée des F-16AM (16 tonnes). Seul la version C est équipée d'un canon interne Mauser BK de 27 mm. Il est développé afin de fournir une solution peu coûteuse, pouvant opérer depuis des bases aériennes temporaires (routes, autoroutes,...) et dans un climat hostile. Une piste de 800 mètres de long et de 16 mètres de large suffit pour atterrir et décoller. Saab précise que la maintenance a été un des points fortement développés, avec un temps de maintenance à l'heure de vol parmi les plus faible comparé à d'autres types d'avions de combat équivalents. Avion multi-missions, il dispose de deux points d'emports sous chaque aile, un à chaque extrémité et un point d'emport central. En configuration air-air, il peut emporter 6 missiles, avec par exemple quatre missiles AIM-120 AMRAMM et deux IRIS-T à l'extrémité de chaque aile. Il peut tirer le missile antiaérien très longue portée Meteor. Ce dernier dispose d'une portée officielle supérieure à 100 kilomètres... mais en réalité, supérieure à 300 kilomètres ! En configuration chasseur-bombardier, il peut emporter 2 Iris-T, quatre Meteor et deux bombes Paveway II/III à guidage laser. En standoff, il peut tirer deux missiles de croisière Taurus ou encore JASSM. Missiles antinavires, pods,... la liste est encore longue. De manière générale, il est compatible avec un nombre important de munitions respectant les standards OTAN.

(g. à dr.) Pod de désignation RecceLite, missile air-air IRIS-T, bombe guidée Paveway et missile antinavire RBS15F ER devant un Gripen D équipé de missiles AMRAAM et Meteor (Riat 2024). © Gaétan Powis Fermer

Caractéristiques techniques Taille : 14,9 mètres de long et 8,4 mètres d'envergure (Gripen C) ou 15,6 mètres de long et 8,4 mètres d'envergure (Gripen D) Masse maximale au décollage : 14 tonnes Puissance moteur : 80,5 kN Vitesse maximale : Mach 2 (soit 2 469 km/h) Distance franchissable : 3 000 kilomètres Points d'emports : 8 Ravitaillable en vol : Oui, perche de ravitaillement rétractable sur la gauche de l'avion (probe-and-drogue) Équipage : 1 (Gripen C) ou 2 (Gripen D)

Gripen C suédois après sa démonstration aérienne durant le show aérien RIAT 2024. © Gaétan Powis Fermer

Et les autres annonces du 17ème pack d'aide ? Si la moitié du budget concernait les pièces de rechange pour des Gripen C/D, d'autres munitions, armes en tout genre et soutien général ont également été promis : Les quelques 50 véhicules blindés de combat d'infanterie Combat Vehicle 90 (CV90) déjà livrés se sont révélés très utiles aux Forces armées ukrainiennes. Des munitions pour leur canon de 40 mm à tir rapide seront donc livrées.

Du côté de l'antiaérien, des systèmes antiaériens très courte portée Robot System 70 (RBS 70), un MANPADS de SAAB, seront livrés.

Des mines antichars ainsi que des systèmes antichars non spécifiés seront livrés. Ceux-ci ne sont pas directement identifiés en dehors du type d'arme ; "système antichars" (lance-roquettes NLAW ? TOW 2 ?...) et "canon sans recul antichar" (Carl Gustaf ? AT4 ?...).

De l'équipement d'infanterie en plus des systèmes antichars ci-dessus (masques de protection facial et équipements nécessaire pour travailler en environnement contaminé, lance grenades, armes de petits calibres, casques et enfin équipements d'hiver)

Équipement d'entrainement pour les recrues ukrainiennes Le précédent pack avait permis la livraison de véhicule blindé de transport de troupes Pansarbandvagn 302 (Pvb 302), comparables aux M113 américains. À l'approche de l'hiver, des kits de camouflages pour ces véhicules seront envoyés en Ukraine. Un budget a aussi été débloqué pour des petits drones aériens, grandement demandés en Ukraine. En mer/sur les rivières, différents équipements d'une valeur totale de 500 millions de couronnes suédoises seront aussi livrés. De petits navires seront aussi transférés car 6 navires d'assaut rapide Combat Boat 90 (CB90) viendront renforcer les CB90 déjà livrés. La Suède en profite aussi pour fournir une solution de maintenance de cette flotte de CB90 à l'Ukraine ainsi que la livraison de deux remorques capables de transporter sur terre ou lancer dans l'eau des CB90 mais aussi d'autres types d'embarcation de petites taille. Ces embarcations sont utilisées pour des missions d'assaut amphibie (jusqu'à 21 troupes emportées) rapide (40 nœuds en mer calme, soit 74 km/h). Ils peuvent aussi servir d'appui maritime léger lors de débarquement de troupes car ils peuvent emporter un armement léger impressionnant : deux mitrailleuses lourdes M2 fixées vers l'avant devant la cabine, une mitrailleuse en tourelle au-dessus de la cabine ainsi que quatre points de fixation pour des mitrailleuses lourde M2, mitrailleuses légères M240, lance-grenades Mk19 ou encore mitrailleuse légère rotative Mk44. Enfin, cette embarcation est extrêmement flexible car des arrangements permettent l'intégration d'un lance-missiles antichars/antinavires RBS 17. L'US Navy compte un nombre très limité de CB90 et les utilise comme navire de commandement sous la désignation Riverine Command Boat (RCB).