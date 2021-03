Gréce-Turquie: Vers un affrontement Rafale-Sukhoi ?

L'ami russe

Le 12 mars 2021, le service fédéral russe de coopération technique a communiqué sur son souhait de vendre des avions de combat à la Turquie, et non des moindres puisqu'il s'agirait des deux fleurons de la chasse russe, le Su-35 et le Su-57. De plus, le service a également remis une offre de support technique pour achever le développement du chasseur Turc TAI TF-X (Turkish Fighter – Experimental). Suite à son achat du système anti-aérien longue portée russe S-400, et à son éviction du programme JSF (Joint Strike Fighter) F-35, et à son implication dans le conflit libyen, la Turquie sous embargo est désormais isolée. L’OTAN parlant même d’un « problème majeur de coopération ».

Le Felon en embuscade

Chasseur bombardier de cinquième génération, le redoutable Su-57 « Felon » commandé à 76 exemplaires devrait équiper trois régiments de combat russe à l’horizon 2028. Il bénéficiera également de l’appui de drones ailiers comme le S-70, ou le Molniya développé par Kronstadt et qu'il emportera en soute. Il offrirait ainsi plus qu'une alternative au F-35, dont la Turquie attendait une centaine d’exemplaires. Le multirole Su-35 serait lui proposé dans l’immédiat, offrant ainsi une solution de "gap-filler" pour les F-16C/D à bout de souffle. Des appareils qui constituent donc une menace de premier plan pour Athènes. Rappelons qu’à l’occasion du salon MAKS à Moscou en 2019, Recept Tayip Erdogan s’était montré particulièrement séduit par les démonstrations aériennes des chasseurs Sukhoi. Mais il cherche également à former une nouvelle génération de pilotes, puisque de nombreux cadres de l'armée de l'air avaient participé à la tentative de putsch en 2016. Une tentative sur laquelle Moscou avait alerté Erdogan dés ses prémices.

TF-X en sommeil

Présenté en grande pompe lors du Salon du Bourget 2019, le démonstrateur de cinquième génération TF-X qui doit effectuer son premier vol en 2025 est désormais à l’arrêt. BAE Systems, principal partenaire depuis 2015 a cessé toute coopération sur pression de Washington. TAI, son constructeur ne dispose ni de l'ingénierie, ni de la BITD pour poursuivre ce programme en autonomie. D’où la proposition russe d’un développement conjoint de cet appareil qui remplacera l'ensemble du parc des F-16 de la Türk Hava Kuvvetleri. Ce partenariat déjà proposé en 2019 comprendrait le groupe Rostec qui fournirait les moteurs et le design lié à la furtivité de l'appareil. Le groupe TAI se chargeant lui de l’avionique, et de l'armement. L'offre est certes séduisante pour un programme hautement symbolique, mais sa concrétisation précipiterait le divorce de la Turquie avec l'Otan, et fort probablement son exclusion. Moscou cherche donc ici à faire coup double ...