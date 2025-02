Gravehawk : le système antiaérien britannique développé pour l'Ukraine en moins de 18 mois

Un R-73 tiré depuis un conteneur Le 12 février, Forces News publiait un article sur un tout nouveau système antiaérien : le Gravehawk. Celui-ci est assez spécifique car il n'est pas destiné aux Forces armées britanniques mais bel et bien ukrainiennes. Développé et produit au Royaume-Uni et co-financé avec le Danemark, ce système semi-mobile prend la forme d'un conteneur ISO standard. Le conteneur dispose d'une ouverture et, à l'intérieur, d'un double lance-missiles R-73 (AA-11 Archer). Ce missile, pensé et produit sur la fin de la guerre froide par l'Union soviétique, était au départ un missile air-air courte portée (32 kilomètres de portée, Mach 2.5). Toutefois, ce dernier est disponible en grand nombre en Ukraine et a donc vu une nouvelle optique d'emploi : une utilisation en sol-air. Le système est également équipé d'une caméra électro-optique avec une vue infrarouge, située au-dessus du conteneur. Elle permet d'envoyer les informations nécessaires pour que le capteur infrarouge du missile puisse chercher avec précision la cible dans une zone spécifique. À voir si une liaison de donnée permet de lier le système à un poste de commandement des défenses aériennes de la région ou encore à un radar, afin d'offrir une capacité de détection au-delà de la portée de la caméra du conteneur.

Intérieur du système antiaérien courte portée Gravehawk, avec ses deux missiles R-73 placés sur le lanceur. © UK MoD Fermer

D'ailleurs, cette caméra ressemble à la caméra d'un système similaire et d'origine anglaise : le "HMT ASRAAM". Ce système 100 % britannique combine le véhicule tout terrain Supact High Mobility Transporter (HMT) 6x6 avec un lanceur double de missiles air-air courte portée AIM-132 ASRAAM. Le HMT ASRAAM était soudainement apparu en Ukraine le 4 août 2023 et des vidéos ont permis de confirmer que le système était opérationnel au sein des Forces armées ukrainiennes . Enfin, le contrôle n'est pas assuré par un autre véhicule mais tout simplement une petite mallette équipée d'un écran (flux vidéo de la caméra) et d'une manette. Au total, 7,19 millions d'euros ont été nécessaires à la Taskforce Kindred pour développer le système et ce, en moins de 18 mois. Pour rappel, cette task force a pour objectif la gestion et l'envoi en Ukraine des systèmes d'armes et équipements militaires britanniques. Toutefois, il n'est pas possible de nommer les industriels engagés dans le Gravehawk, cette donnée étant classifiée. D'après le gouvernement britannique , deux prototypes du Gravehawk ont été testés en Ukraine en septembre 2024 et 15 systèmes seront livrés dans le courant de cette année fiscale. Il permettra d'intercepter des missiles de croisière, des avions, des hélicoptères ou encore des drones suicides de grande taille (type Shahed). Le conteneur sera livré avec un camion Leyland DAF porte-conteneur tout-terrain (8x8) mais pourra bien évidemment être déplacé en Ukraine par d'autres camions pouvant transporter des conteneurs aux standards ISO mais aussi être placé sur un navire ou encore un train.

La gestion du système antiaérien Gravehawk est assurée depuis une petite malette comprenant le retour de la caméra et une manette de contrôle. © UK MoD Fermer

Système antiaérien courte portée Gravehawk (conteneur en arrière-plan) et camion Leyland DAF tout-terrain (8x8) devant le transporter. © UK MoD Fermer