Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (2/2)
Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (2/2)
© Groupe 6 / CDE
Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Pierre-François Mouriaux

publié le 28 août 2025 à 08:00

2148 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (2/2)

Le général Philippe Steininger (2S) est conseiller militaire du président du CNES depuis septembre 2018. Dans un entretien exclusif, il partage sa vision sur l’évolution du spatial militaire et ses enjeux, et la place de la France et de son industrie dans ce théâtre en plein bouleversement.

PARTIE 2

Entretien publié le 18 juin 2025 dans Air & Cosmos n°2927

Partie 1 mise en ligne le 27 août 2025

 

Quelles sont les capacités spatiales militaires françaises actuelles ?

La France dispose de capacités spatiales militaires et duales dont on peut penser qu’elles sont à la fois

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Vortex : un couteau suisse orbital signé Dassault
Espace

Vortex : un couteau suisse orbital signé Dassault

Assurément, le projet d’avion spatial manœuvrable et réutilisable de l’avionneur français a été une des bonnes surprises du 55e Salon du Bourget. Deux accords ont été signés, avec le Ministère des Arm ...

Rafale français et F-16 belges en soutien à un AWACS français sur la mer Noire
Défense

Rafale français et F-16 belges en soutien à un AWACS français sur la mer Noire

Un avion de guet aérien avancé et de commandement E-3F Sentry français, surnommé AWACS, a effectué une mission de reconnaissance sur la mer Noire. Cet avion pouvait compter sur le soutien de Rafale B ...

Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (1/2)
Espace

Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (1/2)

Le général Philippe Steininger (2S) est conseiller militaire du président du CNES depuis septembre 2018. Dans un entretien exclusif, il partage sa vision sur l’évolution du spatial militaire et ses en ...

Pierre-François Mouriaux
Propos recueillis par Pierre-François Mouriaux
28/08/2025 08:00
2148 mots

Espace

Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (2/2)

Le général Philippe Steininger (2S) est conseiller militaire du président du CNES depuis septembre 2018. Dans un entretien exclusif, il partage sa vision sur l’évolution du spatial militaire et ses enjeux, et la place de la France et de son industrie dans ce théâtre en plein bouleversement.

Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (2/2)
Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (2/2)

PARTIE 2

Entretien publié le 18 juin 2025 dans Air & Cosmos n°2927

Partie 1 mise en ligne le 27 août 2025

 

Quelles sont les capacités spatiales militaires françaises actuelles ?

La France dispose de capacités spatiales militaires et duales dont on peut penser qu’elles sont à la fois de hautes performances et qu’elles couvrent un large spectre de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Vortex : un couteau suisse orbital signé Dassault
Espace

Vortex : un couteau suisse orbital signé Dassault
Rafale français et F-16 belges en soutien à un AWACS français sur la mer Noire
Défense

Rafale français et F-16 belges en soutien à un AWACS français sur la mer Noire
Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (1/2)
Espace

Grand entretien : Général Steininger, conseiller militaire au CNES (1/2)