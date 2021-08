GOL Airlines accélère sur les Boeing 737 MAX

Moderniser la flotte plus vite

GOL Airlines a décidé d'accélérer la sortie de flotte de ses Boeing 737-700 et 737-800 et donc d'accélérer les livraisons des Boeing 737 MAX commandés. La compagnie aérienne brésilienne a actuellement douze 737 MAX 8 au registre et compte en réceptionner seize autres d'ici à la fin de cette année. Dans le même temps, cinq 737-700 et dix 737-800 sortiront au fur et à mesure de la fin des contrats de location. Cette modernisation accélérée s'appuie sur un constat : depuis 2019, les 23 000 heures de vol réalisées par les 737 MAX 8 ont permis d'économiser 9,7 millions de litres de carburant avion. Un résultat qui aurait encore plus significatif sans l'immobilisation forcée des 737 MAX suite aux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines.

75 Boeing 737 MAX 8 et 10 en 2025

Si le parc des 737-700 restera stable en 2022 (18 exemplaires) avec des retraits à raison de deux appareils par an jusqu'en 2025 (12), les sorties de 737-800 seront plus conséquentes sur la même période avec un parc passant de 84 exemplaires à fin 2021 à 63 à fin 2025. Dans le même temps, le nombre des 737 MAX 8, qui seront 28 à fin 2021, aura été porté à 65 exemplaires. Egalement cliente du 737 MAX 10, GOL Airlines réceptionnera les premiers exemplaires en 2023. Soit cinq cette année là et cinq autres sur 2024 (deux) et 2025 (trois). La compagnie aérienne alignera alors 75 Boeing 737 MAX 8 et 10.