GlobalX reçoit l'approbation de la FAA pour commencer ses opérations de fret

GlobalX commencera les vols de fret payants avec l'Airbus A321

Global Crossing Airlines Group, est heureux d'annoncer qu'il a reçu l'approbation de la FAA américaine pour les opérations de fret et qu'il commencera les vols de fret payants avec l'avion A321 Passenger to Freighter (P2F) ("A321F") cette semaine (en attendant la documentation finale approuvée par la FAA).

"Il s'agit d'une étape extrêmement importante pour GlobalX sur notre chemin pour devenir l'un des principaux opérateurs d'affrètement à fuselage étroit pour les passagers et le fret en Amérique du Nord. Notre expansion dans le domaine du fret a toujours été un aspect clé de notre stratégie de croissance visant à diversifier nos sources de revenus et à maximiser l'utilisation de tous nos actifs ", a déclaré Ed Wegel, président et chef de la direction.

" Nous sommes également particulièrement honorés d'être la première compagnie aérienne du continent américain à exploiter l'A321F et nous pensons que cet appareil change la donne sur le marché des avions-cargo à fuselage étroit et nous remercions ST Engineering pour son soutien total pendant la conversion et la livraison de cet appareil ", a-t-il poursuivi.

GlobalX renforce sa flotte avec l'arrivée de plusieurs Airbus A321F

GlobalX dispose actuellement d'un appareil Airbus A321F et attend l'arrivée du deuxième Airbus A321F d'ici la mi-mars 2023, le troisième Airbus A321F devant être livré en mai 2023. GlobalX prévoit actuellement de prendre livraison de trois avions Airbus A321F supplémentaires en 2023, pour un total de six et de deux en 2024. En outre, GlobalX travaille à finaliser les baux sur les engagements des bailleurs pour cinq autres avions Airbus A321F qui seront livrés dans la période 2024-2025 et travaille sur des lettres d'intention pour deux avions Airbus A321F supplémentaires.

A propos de l'A321 P2F

L'A321 P2F dispose d'une capacité de 14 conteneurs au pont supérieur et de 10 conteneurs au pont inférieur, soit un volume conteneurisé supérieur de cinquante-cinq pour cent (55%) à celui du Boeing 737-800 cargo et de quatorze pour cent (14%) à celui du Boeing 757-200 cargo. En outre, il affiche une consommation de carburant inférieure de dix-neuf pour cent (19 %) à celle du Boeing 757-200. La capacité et l'économie de carburant de l'appareil sont sur le point de positionner l'avion-cargo A321 comme l'acteur dominant sur le marché du fret à fuselage étroit.