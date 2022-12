GKN Aerospace et l'IAAPS s'associent pour développer des systèmes de propulsion à l'hydrogène pour l'aviation

L'IAAPS soutiendra le programme révolutionnaire H2GEAR de GKN Aerospace pour développer un système d'entraînement électrique cryogénique à l'échelle du mégawatt utilisant des piles à combustible PEM. IAAPS fournira des aspects clés du programme complet d'essais et de validation dans son nouveau centre de R&I doté d'une installation de production d'H2 vert et de stockage d'H2 liquide. Le projet pluriannuel de plusieurs millions de livres englobera à la fois les tests au niveau des composants et des systèmes de l'architecture hybride hydrogène et électrique et fera avancer les investissements dans l'infrastructure pour la livraison d'hydrogène gazeux et liquide et le développement de systèmes de refroidissement cryogéniques.

H2GEAR est une initiative de collaboration britannique pionnière dirigée par GKN Aerospace dans le but de développer un système de propulsion à hydrogène liquide pour les avions sous-régionaux qui pourrait être mis à l'échelle pour des avions plus grands. L'hydrogène liquide est converti en électricité dans un système de piles à combustible. Un réseau de refroidissement cryogénique sera utilisé pour maximiser les performances du réseau de distribution d'énergie et de la machine électrique. Cette électricité alimente efficacement l'avion, éliminant les émissions de carbone et créant une nouvelle génération de voyages aériens propres. Le programme H2GEAR est soutenu par un financement de 27 millions de livres sterling de l'ATI, égalé par GKN Aerospace et ses partenaires industriels.

La collaboration est non seulement une étape clé dans le développement de technologies de l'hydrogène commercialement viables pour l'aviation, mais elle apporte également une contribution significative à la " stratégie de l'hydrogène du gouvernement britannique " qui vise à établir un secteur de l'hydrogène à faible teneur en carbone florissant d'ici 2030, favorisant la transition vers le zéro net.

L'AIAAPS a récemment annoncé qu'elle allait mettre en place une capacité de fabrication d'hydrogène vert (H2) dans son installation de R&I de propulsion ultramoderne, d'une valeur de 70 millions de livres sterling, au parc scientifique de Bristol & Bath, qui devrait être opérationnelle au printemps 2023. Il s'agira de la première installation de ce type dans le sud-ouest de l'Angleterre et d'une étape stratégique clé pour l'IAAPS, qui soutient la recherche vitale sur les technologies de propulsion durable et l'utilisation de l'hydrogène comme source alternative de carburant vert, en particulier dans les secteurs difficiles à électrifier tels que l'aviation, la marine, les véhicules hors route et les poids lourds.

Tony Reid, directeur commercial de l'IAAPS, déclare :

"Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de soutenir le premier système de propulsion à l'hydrogène de GKN Aerospace pour les avions sous-régionaux et de jouer un rôle clé dans la livraison de la prochaine génération de technologies de propulsion innovantes et durables. Ces technologies auront un impact considérable sur la réalisation des objectifs "net zéro" et sur la réduction de la dépendance mondiale au carbone, non seulement dans l'aviation, mais aussi dans l'ensemble du secteur des transports. L'IAAPS possède une vaste expérience dans la recherche et le développement de systèmes de propulsion propres, et avec l'ajout de notre nouvelle installation de fabrication et d'essai d'H2 vert, nous sommes idéalement placés pour mener à bien un vaste éventail de projets de R&I passionnants au sein du secteur aérospatial."

Max Brown, VP Technologie, GKN Aerospace, déclare :

"La technologie de l'hydrogène est un élément essentiel de la décarbonisation réussie et rapide de l'industrie aéronautique et nous sommes ravis d'établir ce partenariat stratégique avec l'IAAPS. Cette collaboration permettra à GKN de développer davantage son expertise dans les technologies de propulsion zéro carbone, en utilisant les capacités de recherche de pointe de l'IAAPS en matière d'hydrogène et de propulsion, et donc d'accélérer la validation et la livraison d'avions propres fonctionnant à l'hydrogène."