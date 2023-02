GKN Aerospace developpe les moteurs du Saab JAS 39 Gripen

Développement et maintenance des moteurs de chasse RM12 et RM16

Pour assurer le développement et la maintenance des moteurs de chasse RM12 et RM16 pour le JAS 39 Gripen, les forces armées suédoises investissent dans une rénovation en profondeur et une nouvelle construction de l'installation d'essai des moteurs chez GKN Aerospace à Trollhättan.

GKN Aerospace développe et entretient actuellement le moteur RM12, tout en construisant la même capacité pour le RM16. L'installation de test des moteurs à Trollhättan est unique car elle peut reproduire les mêmes conditions que celles auxquelles un moteur est exposé lorsqu'il vole à des vitesses supersoniques.

GKN Aerospace investit dans le support des moteurs d'avions

Cet investissement renforce la position unique de GKN Aerospace et sa grande expérience dans le support des moteurs d'avion et signifie que le support technique et la maintenance de toutes les versions des moteurs d'avion Gripen seront disponibles à Trollhättan, en Suède, à long terme. GKN Aerospace est également l'équipementier et le détenteur du certificat de type du moteur d'avion RM12 du JAS 39 Gripen C/D et assure le support des moteurs d'avion RM12 depuis la mise en service du premier avion JAS 39 Gripen en 1997. Depuis les années 1930, GKN Aerospace fabrique, entretient et développe les moteurs d'avions de combat pour l'armée de l'air suédoise.

...250 employés dans le support des moteurs militaires

GKN Aerospace emploie 2000 personnes à Trollhättan, en Suède, dont environ 250 travaillent dans son activité de conception et de support des moteurs militaires. Stefan Oscarsson, vice-président des programmes gouvernementaux et spatiaux, a déclaré : "Cet investissement garantit notre capacité à soutenir les forces armées à long terme. Il améliore notre offre pour les systèmes de moteurs d'avions actuels et futurs et nous sommes extrêmement fiers de notre rôle dans la plateforme Gripen".