GIG Aviation prend deux ATR 72-500 cargo

Deux ATR 72-500 cargo, pour commencer

Le Nigéria compte une nouvelle compagnie aérienne. Il s'agit de GIG Aviation dédiée au transport de fret. Le jeune transporteur débute son activité avec deux ATR 72-500 en version cargo. Une version qui a fait ses preuves. Afrijet en exploite un exemplaire depuis 2020. Et l'on pourrait multiplier les exemples d'opérateurs de cette version comme Cebu Pacific qui en a deux exemplaires. Les travaux de conversion ont été réalisés à Dinard par Sabena technics. Cette dernière semble posséder un savoir-faire qu'elle ne met curieusement pas en avant alors que le marché de la conversion est en pleine croissance. GIG Aviation démarre avec deux ATR 72-500, pour commencer.

GIG Logistics prend de l'ampleur

La logique du marché et la demande croissante en fret générée par le commerce en ligne touchent tous les Continents. Il n'est donc pas surprenant que GIG Logistics, maison-mère de GIG Aviation, veuille maîtriser sa chaîne logistique. Cette société privée de services de messagerie et de logistique dont le siège social se trouve à Lagos, au Nigeria, assure une large palette de services : messagerie, la logistique mobile, sociale et de l’e-commerce, services de livraison, de messagerie à bord, importations, emballage, gestion des salles de courrier et les services de relocalisation. GIG Logistics a lancé en 2019 sa propre application de livraison à la demande qui permet à ses clients de demander l'enlèvement et la livraison d'article.

GIG Aviation : futur client de l'ATR 72-600 Fret ?

GIG Aviation démarre avec des ATR de seconde main pour limiter sa prise de risques et cela est normal. Mais, il est évident que la flotte va progressivement grandir. Et une fois, le "business plan" confirmé par les faits et les développements futurs, GIG Aviation sera alors un candidat sérieux pour l'ATR 72-600 Fret.