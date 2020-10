General Atomics détaille sa vision du marché des drones Male

Pouvez-vous revenir sur les grands succès commerciaux de GA-ASI en 2020?

D’abord, nous avons hâte de fournir les derniers MQ-9 commandés par l’Armée de l’air espagnole (livraison finale prévue en novembre). Cette année, nous avons finalisé le contrat de production du Protector du Royaume-Uni avec des commandes initiales prévues pour un total de 16 aéronefs. En fait, le premier MQ-9B de série dans la configuration Protector a réalisé son premier vol le 25 septembre dernier. Nous avons également finalisé récemment le contrat pour le MQ-9B SkyGuardian pour la Belgique. L’Armée de l’air française a déployé une capacité d’armement sur ses MQ-9A fin 2019 et les trois derniers de ses six MQ-9A Block 5 seront livrés avant la fin de l’année. À la fin de 2019, le Gouvernement australien a annoncé la sélection du MQ-9B SkyGuardian pour les Forces de défense australiennes (ADF, Australian Defence Force). Il est également à noter que le premier équipage de l’U.S. Marine Corps (USMC) a été formé sur le MQ-9A Reaper pour soutenir ses missions en Afghanistan. L’USMC a également annoncé qu’ils allaient mettre fin à leur modèle de location et sont en cours d’acquisition d’APAD (aéronefs pilotés à distance) de GA-ASI afin d’exécuter des opérations multi-domaines (MDO, multi-domain operations), notamment la surveillance maritime. Ces décisions sont des signes clairs que la gamme des MQ-9 répond à la totalité des exigences opérationnelles de ses clients.

Nous avons hâte d’utiliser notre drone dénommé Avenger en guise de réponse initiale à la vision du programme Skyborg de l’Armée de l’air américaine. Nous le ferons voler en novembre en combinant un niveau poussée d’automatisation couplé à de l’intelligence artificielle. Nous l’intégrerons dans un ensemble d’exercices militaires à grande échelle l’année prochaine, lorsque nous validerons la capacité air-air déconcentrée de ces systèmes sans équipage à bord.

