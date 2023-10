FVR-90: un petit drone pour l'US Navy

L'US Navy s'appuie sur le FVR-90 dans le cadre de son programme d'expérimentation des systèmes d'aéronefs sans pilote tactiques de petite taille. Ces drones, lorsqu'ils sont déployés en mer, doivent être capables de fonctionner dans des environnements maritimes rigoureux, de transporter une variété de charges utiles et de capteurs et de se déployer à partir de plateformes maritimes sans nécessiter d'équipement de lancement ou de récupération spécifiques.

Partenariat avec L3Harris pour développer un drone FVR-90 plus performant.

L'US Navy a récemment conclu un accord avec L3Harris pour développer un nouveau moteur de drone basé sur l'ossature du FVR-90. Des équipes de L3Harris et de Cobra AERO travailleront à développer une variante du FVR-90 utilisant le système moteur A99 HFE (heavy fuel engine system) plus performant que ceux actuellement utilisés. Le drone FVR-90 utilise le VideoScout® de L3Harris comme station de contrôle, un système de communication numérique de données et de vidéo multibandes, intégré et opérationnel au sein de la flotte.

Le FVR-90 est conçu pour une longue endurance (12-18 heures). Son design modulaire comprend des charges utiles de nez interchangeables, des supports d'extrémité pour des charges utiles détachables et des baies radio intégrées. Il ne nécessite qu'une équipe d'opération de deux personnes pour le mettre en service en environ une heure.