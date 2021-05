FSB: Mission de renseignement électronique à Hawaï

Enquête en cours

Le test du nouveau missile anti-missile SM-6 Dual II, mené le samedi 29 mai 2021 en partenariat avec l'US Navy et la MDA (Missile Defence Agency), a échoué pour des raisons inconnues . Tiré depuis Kauai et son Pacific Missile Range Facility, ce missile balistique n’a pu être intercepté par une salve de deux SM-6 Dual II guidés par le fameux système Aegis. Ce test non concluant, baptisé Flight Test Aegis Weapon System 31 Event 1, s’est déroulé sous les yeux et les oreilles d’un bâtiment espion russe navigant à proximité.

SSV-535

Les essais des systèmes de défense anti-missiles sont de précieuses pistes de renseignement pour les forces de dissuasion adverses. La Russie avait donc dépêché sur place le SSV-535 Kareliya de la classe Vishnya. Spécialisé dans le renseignement électro-magnétique, ce bâtiment naviguait alors à 13 miles des côtes de l'île de Kauai, la plus excentrée de l'archipel hawaïen. Et donc à un mile des eaux territoriales américaines. Sa présence vite remarquée avait contraint la MDA à retarder le test de plusieurs jours. L’US Navy affirmant de son côté qu’elle disposait grâce à ses très nombreux capteurs d’une capacité inégalée à suivre et identifier n’importe quel bâtiment dans l’Indopacifique. En fait le Kareliya narguait depuis plusieurs jours les garde-côtes. En mars 2017, un autre bâtiment de cette classe, le Victor Leonov avait procédé à une mission d'écoute prés de la base de Kings Bay en Géorgie qui héberge les SNLE américains opérant dans l'Atlantique.

SM-6 Dual II

Développé par Raytheon, le SM-6 Dual II fait suite à la version Dual I qui avait intercepté un missile balistique de courte portée (inférieure à 1000 kilomètres) en 2015. Guidé par le même système Aegis, le Dual II qui reste peu documenté devrait pouvoir intercepter les MRBM (Medium Range Ballistic Missile) dont la portée n’excède pas 2500 kilomètres. Comparé au SM-6 Block I, il disposerait d’un calculateur plus puissant. Selon son constructeur, il serait également apte aux missions de défense anti-aérienne.