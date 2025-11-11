French Tech 2030 : le spatial à l’honneur

Au total, la promotion 2025 compte 80 entreprises, qui ont cumulé un chiffre d’affaires de 138 millions d’euros en 2024, et qui représentent surtout près de 3200 emplois directs. Incarnant selon le programme « une nouvelle génération qui fait rimer excellence technologique et réponse aux enjeux de demain », la promotion compte un fort potentiel dans le numérique : 19 start-ups en IA, 14 en cybersécurité, et 9 en quantique. Comme autres secteurs primés : robotique, électronique, et bien sûr le spatial, qui réunit 18 start-ups :

Cailabs : communication optique espace-sol

Greenerwave : construction de terminaux de télécommunications satellite

Infinite Orbits : inspection satellite et surveillance du trafic spatial

ION-X : propulsion électrique pour petits satellites

Latitude : micro-lanceurs

Look Up : Surveillance du trafic spatial par un réseau de radars

Miratlas : caractérisation des turbulences atmosphériques et des nuages pour pouvoir recourir à la communication optique sol-espace en tout temps

Sirius Space Services : mini-lanceurs

Skynopy : communication satellitaire grâce à un réseau d’antennes

Spacedreams : développement de pas de tir ou de banc d’essai

Ternwaves : connectivité satellite et internet des objets

Univity : constellation satellite de télécommunications en orbite très basse

U-Space : constructeur de petits satellites

Wheere : géolocalisation indoor