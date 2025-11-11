French Tech 2030 : le spatial à l’honneur

Annoncée le 6 novembre par le ministre de l’Economie Roland Lescure, la nouvelle promotion du programme French Tech 2030 a fait le plein dans le New Space français. C’est une opportunité pour les lauréats d’obtenir des financements, ce qui est difficile en France dans la conjoncture économique actuelle.
Au total, la promotion 2025 compte 80 entreprises, qui ont cumulé un chiffre d’affaires de 138 millions d’euros en 2024, et qui représentent surtout près de 3200 emplois directs. Incarnant selon le programme « une nouvelle génération qui fait rimer excellence technologique et réponse aux enjeux de demain », la promotion compte un fort potentiel dans le numérique : 19 start-ups en IA, 14 en cybersécurité, et 9 en quantique. Comme autres secteurs primés : robotique, électronique, et bien sûr le spatial, qui réunit 18 start-ups :
