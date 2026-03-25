France Travail et le Minarm s'allient pour répondre aux défis de l'économie de guerre
France Travail et le Minarm s'allient pour répondre aux défis de l'économie de guerre
© Jean-Marc Tanguy
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 25 mars 2026 à 16:34

410 mots

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France Travail et le Minarm s'allient pour répondre aux défis de l'économie de guerre

Jean-Pierre Farandou, ministre du travail sera à Toulon le 23 avril pour dévoiler un plan d’action dans ce but et dénouer une fois pour toutes le nœud gordien de la RH, qui bride actuellement le passage en économie de guerre.

L'économie de guerre manque de financement, mais encore plus, de bras. Pour secouer le cocotier des ressources humaines, France Travail dégaîne du lourd, un plan d'action national qui sera dévoilé pour toute la France à Toulon, le 23 avril, à l'occasion d'une nouvelle (la troisième en quatre ans) journée défense,

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Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy
25/03/2026 16:34
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Défense

France Travail et le Minarm s'allient pour répondre aux défis de l'économie de guerre

Jean-Pierre Farandou, ministre du travail sera à Toulon le 23 avril pour dévoiler un plan d’action dans ce but et dénouer une fois pour toutes le nœud gordien de la RH, qui bride actuellement le passage en économie de guerre.

France Travail et le Minarm s'allient pour répondre aux défis de l'économie de guerre
France Travail et le Minarm s'allient pour répondre aux défis de l'économie de guerre

L'économie de guerre manque de financement, mais encore plus, de bras. Pour secouer le cocotier des ressources humaines, France Travail dégaîne du lourd, un plan d'action national qui sera dévoilé pour toute la France à Toulon, le 23 avril, à l'occasion d'une nouvelle (la troisième en quatre ans) journée défense, une spécificité varoise. Rien d'étonnant puisque le Var est le

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