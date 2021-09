France Relance : les premiers lauréats du volet spatial

Un plan de soutien gouvernemental sur trois axes

Lancé en janvier 2021, le volet spatial du plan France Relance animé par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances privilégie trois axes. L'un est conjoncturel et couvre les surcoûts du programme de lanceur Ariane 6. Un autre, doté de 150 M€, est dédié au financement de la recherche duale en matière spatiale. Objectif : préparer les "technologies et compétences nécessaires pour les futures capacités spatiales duales avec de nouveaux projets en lien direct avec le tissu industriel national dans le domaine des télécommunications, de l’observation de la terre ou encore de la surveillance de l’espace". Le troisième axe est dédié à la relance des industriels du spatial impactés par la crise "tout en stimulant la filière autour de projets de R&D, d’objectifs d’innovation et de compétitivité afin de conforter leur positionnement sur le long terme".

Plus de 200 dossiers instruits par le CNES

Ce troisième axe se décline en plusieurs dispositifs. ArianeGroup a ainsi bénéficié de contrats pour investir sur son site de Vernon "dans la modernisation de ses bancs d’essais moteurs" et "mettre en place un système de récupération de l’hydrogène fatal de ses installations". Avec des retombées pour les entreprises locales. "Dans le cadre du dispositif dédié aux technologies d’avenir duales présentant un risque technique important ou permettant de maintenir des compétences nationales jugées critiques (dit « Appel d’offres thématisés »)", plus d’une vingtaine de projets qui ont été sélectionnés. Ces projets sont pour la plupart portés par des PME et des ETI et de premiers contrats ont d’ores et déjà été signés avec: EREMS, COMAT, MUQUANS, NANOXPLORE, SEREME, SODERN, STEEL ELECTRONIQUE et SYRLINKS. Une partie des plus de 200 dossiers instruits par le CNES en concertation avec le comité de pilotage.

Projets collaboratifs, applications spatiales, nanosatellites

Dans le cadre du dispositif "Appels à projets collaboratifs" visant "à structurer la filière satellitaire par l’amont et renforcer la mutualisation des travaux précompétitifs et de la chaine de sous-traitance", quatre projets viennent d’être validés sur les thématiques suivantes : Communications Optiques, Satellites de télécommunication flexibles, Terminaux satellites haut débit, Economie de la donnée. "Au-delà des chefs de file AIRBUS DEFENCE & SPACE, THALES ALENIA SPACE et DAWEX, ce sont près d’une trentaine de partenaires, startups, PME, ETI et grands groupes qui mèneront ces travaux". Le dispositif "Applications spatiales : tremplins pour l’économie et la société" vise les startups et PME porteuses de projets de services ou produits innovants utilisant des données spatiales.

Sur la centaine de projets déposés, 33 remporteront un prix, financé par France Relance, dont le montant (100 000€, 75 000€ ou 50 000€) dépendra de leur classement à l’issue de sessions d’auditions (les « pitch days ») qui auront lieu en région entre le 10 septembre et le 19 novembre 2021. Enfin, le dispositif "Plan nanosatellites" compte "près d’une vingtaine de dossiers en cours d’instruction sur à l’appel à projets « Validation en orbite » qui a été lancé en partenariat avec la Région Occitanie".