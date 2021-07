Face à l'évolution de la menace djihadiste en Afrique, les Etats-Unis et la France veulent renforcer leur partenariat en matiére de renseignement et d'opérations spéciales afin de réduire à néant les efforts de reconstruction des groupes terroristes. Mais les relations entre les agences françaises et américaines étaient déjà très proches sur ce point depuis des années, aussi quelle est la portée réelle de cet accord ? [...] (530 mots)