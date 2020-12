Forces spéciales : nouvel emport du missile MMP

Forces spéciales.

Les forces spéciales ont exprimé auprès de la STAT (section technique de l'armée de Terre) le besoin de pouvoir emporter le missile MMP (missile moyenne portée) à bord de leur véhicule VPS2. Ce mobile disposant de peu de place, l'ambition était ainsi de pouvoir optimiser l'emport des systèmes, tout en prenant en compte les contraintes posées par ce type de matériel. Tout en menant des échanges avec MBDA, l'atelier de la STAT a ainsi développé un kit sous forme de caisson pouvant être intégré à bord de plusieurs véhicules afin de permettre un emport sécurisé et optimisé du MMP. Les travaux ont ainsi porté sur le VAB (véhicule de l'avant blindé) Ultima, sur le VBL (véhicule blindé léger), sur le VBCI (véhicule blindé de combat de l'infanterie) et donc sur le VPS2 (véhicule patrouilles spéciales). Après environ 9 mois de développement, le projet ayant pris du retard en raison des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, une version finale a pu voir le jour. Ce caisson adapté au VPS2, et pouvant emporter deux missiles MMP, sera désormais déployé en OPEX, et ce avant la fin du mois.