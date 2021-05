Forces Spéciales: Des C-130 bombardiers

Rapid Dragon

Piloté par le SDPE (Strategic Development Planning and Experimentation) de l’US Air Force, le programme « Rapid Dragon », anciennement dénommé PMP (Palletized Munitions Program) vise à fournir aux avions de transport la capacité de lancer depuis leur soute différentes munitions de manière autonome. Ce système innovant n'exige pas de modifications spécifiques sur l’appareil porteur, fonctionnant comme une multiplicateur de forces.

Emerald Warrior

En mars dernier, lors de l’exercice « Emerald Warrior », un MC-130J de l’AFSOC, au-dessus de White Sands, a réussi le largage d'un nombre inconnu de JASSM-ER inertes et montés sur des palettes autonomes. Une fois larguées, les palettes « roll-on/roll-off » se sont décrochées sans incident tout en positionnant efficacement les JASSM-ER pour un tir. Cet essai concluant signe la fin d’une année de recherche et de correction sur la palette autonome qui avait précédemment connu des problèmes de stabilité à haute altitude. Un MC-130J pourrait ainsi lancer jusqu’à 6 de ces missiles via trois palettes. Différents essais auront encore lieu, mais l'US Air Force a déclaré qu’un tir en condition réelle sera effectué avant la fin de l’année. En 2020, l’US Air Force avait testé ce même procédé sur un C-17 au moyen du CLEAVER (Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range).

Massification des frappes

L'intérêt de ces munitions palettisées est de pouvoir utiliser la capacité d’emport des avions de transport comme un « réservoir à missiles ». Rapidement convertible, ce système flexible permettrait aux décideurs militaires d’engager rapidement un grand nombre de cibles et ce, à distance de sécurité grâce à l’allonge du JASSM-ER. Idéale lors des opérations anti-A2/AD, cette solution générerait une importante puissance de feu sans nécessiter l’usage de bombardier. De plus, l’importante autonomie des avions de transport modernes leurs permettraient de « flâner » et donc de disposer d'un "play time" supérieurs aux avions de combat.