Flynas s'engage sur 90 Airbus supplémentaires

Flynas veut 75 Airbus A320neo de plus et 15 A330-900

Au quatrième jour du Farnborough Airshow, la compagnie aérienne low cost saoudienne Flynas signe un protocole d'accord avec Airbus et portant sur 75 appareils de la famille A320neo supplémentaires assortis de 15 A330-900. Ces derniers seront aménagés dans une configuration bi-classe pouvant prendre jusqu'à 400 passagers. Flynas connaît l'A330 puisqu'elle exploite quatre A330-300 en location et aménagés pour 335 passagers en classe unique.

Déjà 117 A320neo et A321XLR commandés

Flynas a d'ores et déjà commandé en plusieurs tranches un total de 107 A320neo et 10 A321XLR. Si ces derniers sont programmés à partir de 2025, les A320neo réceptionnés étaient au nombre de 52 à fin juin 2024 et prennent 174 passagers en classe unique.

Vers les 350 A330-900 vendus ?

Avec cet engagement de Flynas sur 15 A330-900 auxquels il faut ajouter les sept de Virgin Atlantic Airways et les 20 confirmés de VietJet, le gros-porteur n'est plus très loin des 350 ventes, voire même les dépasse, sauf si les 20 de Vietjet sont déjà parmi les 42 ventes non identifiées à fin juin 2024.