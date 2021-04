Flying Tiger: Un drone hybride pour forces spéciales

Le Flying Tiger dévoile des retours encourageants

L’US Naval Research Laboratory vient de dévoiler les premiers résultats des expériences menées sur l’Hybrid Tiger, un drone tactique fonctionnant à l’hydrogène et à l’énergie solaire. L’année dernière, sous le ciel froid du Maryland, il serait resté plus de 24 heures en l’air sans assistance extérieure, démontrant ainsi le niveau atteint par les expérimentations "Ion Tiger" débutées en 2017. Au terme de ces tests, le Flying Tiger devra être en mesure d’effectuer un vol de plus de 48 heures et parcourir plus de 1800 km avec une seule charge. L’objectif final du programme est le développement d’une version opérationnelle emportant une petite charge ISR, faisant de lui une véritable plateforme d'infiltration.

Pile à hydrogène + panneaux solaires

La puissance électrique de cet appareil hybride est assurée par une combinaison de systèmes. Premièrement, de minces panneaux solaires sont placés sur les ailes de l’aéronef n'excédant pas 5% du poids total. Ces panneaux sont complétés par une pile à combustible à hydrogène*, elle-même issue du programme « Ion Tiger ». Cette pile à hydrogène offrirait une efficacité cinq fois supérieure à sa concurrente directe, la batterie au lithium-ion. La plage de fonctionnement de l’Hybrid Tiger se situe en dessous des 3000 mètres. Tel un planeur, il tire profit des courants ascendants pour s’économiser. Lors des périodes nocturnes, la pile à hydrogène prend le relais grâce à son réservoir de 50 litres. Les différentes phases de vols sont gérées directement par des algorithmes prédéterminés reliés à l’ordinateur de bord. En outre, une gestion préventive des données météorologiques permettrait au drone de franchir plus de 110 km sans faire usage de son hélice. Les derniers tests effectués en décembre ont démontré la capacité du Flying Tiger à voler à des températures proches de 0°C, sous des rafales de vents de 37 km/h et jusqu’à une latitude de 50°.

Vers une mise en service ?

Si de nouveaux tests sont réalisés dans les prochains mois, le Flying Tiger tiendrait alors sa promesse de fournir un drone tactique économe en carburant, fonctionnant préventivement et intelligemment tout en observant silencieusement, dans des conditions météorologiques dégradées. L’avenir de ce type de drone tactique dédié aux opérations spéciales, capable de fournir un renseignement précis avec une persistance record en restant plusieurs jours sur zone semble acquis.

* : Pile à combustible à membrane d’échange de protons et d’hydrogène gazeux stockés à 5 000 psi dans un réservoir cryogénique à hydrogène liquide.