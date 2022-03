Flopée de commandes pour Airbus Helicopters

Airbus H125 pour les polices municipales américaines

Airbus Helicopters a accroché trois nouveaux clients parmi les polices municipales américaines qui ont entamé le renouvellement de leurs flottes de McDonnell Douglas MD500/500E, voire même de Bell OH-58, avec du Airbus Helicopters H125 : le Kern County Sheriff's Office (deux H125), le Metropolitan Nashville Police Department (deux H125) et le Riverside Police Department (deux H125) qui semble avoir déjà passé une première commande en décembre dernier. Déjà client avec de l'EC120, le Baltimore Police Department a lancé leur remplacement avec trois H125.

Evacuation médicale : la demande est toujours forte

Le secteur de l'évacuation médicale d'urgence est toujours dans sa phase de modernisation et d'augmentation des flottes comme l'illustrent les commandes passées par Boston MedFlight qui opère déjà cinq H145 et a acheté son premier H145 cinq pales, North Memorial Health a signé pour deux H135 tandis que STAT Medevac, client historique d'Airbus Helicopters, a commandé 10 H135. Si les Etats-Unis tirent clairement la demande sur le secteur de l'évacuation médicale d'urgence, d'autres régions du monde ont engagé le même mouvement à l'instar de Swiss Air-Rescue Service Rega, qui compte sept H145 en flotte et qui seront progressivement remplacés par neuf H145 à cinq pales.

Travail aérien en Amérique du Sud

Autre segment d'activité de l'hélicoptère, le travail aérien qui mobilise Ecocopter, par exemple, qui a commandé trois H125 et un H145, pour ses missions au Chili, au Pérou et en Equateur. L'opérateur est déjà client d'Airbus Helicopters avec un parc de 13 H125, deux H135 et trois H145.