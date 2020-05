Flir Safran sur Dauphin Marine nationale

Optronique Safran

À l’issue d’une compétition internationale, Héli-Union vient de sélectionner les systèmes optroniques EuroflirTM410 de nouvelle génération de Safran Electronics & Defense. Une sélection qui s’inscrit dans le cadre du contrat passé fin 2019 par la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) au groupement composé de Héli-Union et DCI pour la mise à disposition de douze Airbus Helicopters Dauphin N3 au profit de la Marine nationale et destinés à remplacer les Alouette III. Le premier hélicoptère Dauphin N3 équipé du Safran Electronics & Defense EuroflirTM410 doit être livré à l'été 2021.

Télescope très longue distance

Intégrant un télescope très longue distance et assurant une stabilisation très performante de la ligne de visée, l'EuroflirTM 410 de Safran Electronics & Defense apporte ainsi des performances d'observation inégalées, quelles que soient les conditions de visibilité. Avec cette capacité d’identifier l’immatriculation d’un bateau ou de détecter un naufragé à la mer à plusieurs kilomètres, les EuroflirTM410 permettront aux forces aéronavales de renforcer leurs capacités opérationnelles et d’effectuer leurs missions de recherche et sauvetage en mer ou de surveillance de zones dans les situations les plus extrêmes. "Ces systèmes de dernière génération embarquent des fonctions telles que le suivi automatique de cibles ou encore la recherche de naufragé par balayage de zones, qui permettent de réduire significativement la charge de l’opérateur", souligne Safran Electronics & Defense.