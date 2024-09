Flight-Report lance une nouvelle version compatible mobile de son site internet

Compagnies aériennes : rédiger son avis depuis son mobile

En étant connecté à son compte (inscription gratuite), le contributeur accède désormais à l'outil de rédaction directement depuis l'icône "Ajouter un avis" situé en haut de la page. La réalisation d'un avis est segmentée en 6 étapes afin de faciliter sa rédaction :

• Étape 1 : Informations du vol - renseignement du numéro de vol, de la date, des horaires, de la compagnie aérienne, du type avion et éventuellement du numéro de siège et du salon visité.

• Étape 2 : Photo de couverture - choix de la photo de présentation de l'avis

• Étape 3 : Rédaction de l'avis - rédaction du récit en utilisant successivement le bouton "+" pour insérer alternativement du texte (titre et paragraphe) et des photos (image seule ou en galerie).

• Étape 4 : Notes - évaluation des prestataires : compagnie aérienne, aéroports et salon le cas échéant sur 4 critères distincts et sur une échelle allant de 1 à 10.

• Étape 5 : Conclusion du vol - résumé en texte de la prestation.

• Étape 6 : Synthèse - résumé de l'avis, la "check-list" finale du rédacteur avant la publication

Un design repensé et une performance améliorée du site Flight-Report

Au-delà du nouvel outil de rédaction compatible sur mobile, l'intégralité du site Flight-Report a été optimisé afin d'offrir une navigation plus rapide et plus intuitive. La rapidité d'affichage des photos en particulier est cruciale afin d'offrir une lecture agréable et fluide, surtout pour les avis les plus longs.

Flight-Report : un site communautaire lancé en 2011

Lancé en mars 2011, Flight-Report est un site communautaire : ce sont les contributeurs qui créent les contenus (les « reports » et les commentaires) et attribuent les notes. Une communauté qui compte désormais plus de 15 000 utilisateurs inscrits et 37 000 reportages sur le site.