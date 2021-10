Finnair réussit à recycler plus de 99 % d'un Airbus A319

38,5 % de l'Airbus A319 réutilisés

Il s'agissait du tout premier avion commercial recyclé en Finlande et pour une première, elle est plutôt réussie. La compagnie aérienne Finnair et l’entreprise de recyclage finlandaise Kuusakoski se sont associées pour démanteler un Airbus A319, après 21 ans de service. Ensemble, ils ont réussi à recycler plus de 99% de l’appareil. Il était initialement prévu de réutiliser et recycler entre 90 à 95 % de l'avion mais le taux de récupération final a été encore plus élevé que prévu car seuls 0,8 % de l’appareil été mis au rebut. Près de 2 000 pièces et composants ont été soit réutilisés au sein de la flotte de Finnair, soit vendus auprès d’acteurs externes. Au total, 38,5% de l’Airbus A319 été réutilisés tandis que 49,1 % de l'avion a été recyclé.

Aluminium pour les voitures et 7,4 % pour l'énergie

L'aluminium constituait la majeure partie de l’appareil, soit environ 15 tonnes. Ce métal sera utilisé pour des futurs modèles de voitures, l'industrie automobile étant l'une des plus grandes utilisatrices d'aluminium recyclé. Celui provenant de cet A319 servira notamment à la production des modèles automatiques des véhicules de Mercedes-Benz. De même, 7,4 % de l'avion a été récupéré sous forme d'énergie. Kuusakoski fabrique du carburant à partir de déchets énergétiques impropres au recyclage. C'est là que l'on se dit que la filière française du recyclage a encore du chemin à faire.

Préparer l'arrivée des composites

Enfin, 4,2% de l'avion est utilisé dans la recherche. Kuusakoski participe actuellement à un projet qui explore l'utilisation des composites où les matériaux de l'avion Finnair seront utilisés. Il s'agit en effet de se préparer à l'arrivée massive des composites dans la filière recyclage. Pour Finnair, c'est aussi l'occasion de pouvoir réaliser de conséquentes économies sans avoir besoin d'acheter des pièces détachées à des fournisseurs externes, ni d'immobiliser les appareils qui nécessitent une pièce de rechange.