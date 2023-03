Finnair achète 750 tonnes de carburant d'aviation durable

Neutralité carbone d'ici 2045

L'accord conclu avec Neste concerne l'utilisation de 750 tonnes de SAF pour les vols partant de la plate-forme de transporteur à l'aéroport d'Helsinki-Vantaa. Cette quantité équivaut à environ 400 vols aller-retour entre Helsinki et Stockholm, si ces vols étaient propulsés entièrement par du SAF non mélangé. En utilisant Neste MY Sustainable Aviation Fuel, les émissions de gaz à effet de serre seront réduites jusqu'à 80 % sur le cycle de vie du carburant, par rapport à l'utilisation de carburéacteur fossile. La compagnie aérienne finlandaise vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045, et le carburant d'aviation durable est l'un des outils les plus essentiels pour réduire les émissions du transport aérien dans les années à venir.

L'impact du SAF sur le prix des billets

Finnair engage ses clients dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone de ses vols en affectant une partie du prix de chaque billet au coût d'utilisation de carburant d'aviation durable. Ainsi, les clients de la compagnie contribuent également à la réduction de l'empreinte carbone de leurs voyages en avion.

Eveliina Huure, Finnair SVP Sustainability, a déclaré "Nous impliquons également nos clients dans ce domaine, et une petite partie de chaque billet d'avion vendu est consacrée au coût du carburant d'aviation durable. De plus, les clients peuvent réduire les émissions du vol en utilisant notre service de compensation carbone, qui combine des achats SAF et des projets de compensation certifiés"

Le SAF plus chère pour les compagnies aériennes

L'augmentation de l'utilisation du carburant SAF aura une incidence sur les coûts de la compagnie aérienne, étant donné que ce carburant est plus coûteux que le carburant fossile traditionnel utilisé dans l'aviation. Afin de prendre en considération cette situation, Finnair consacre une petite partie du prix de vente de chaque billet d'avion - soit environ 20 cents par billet - pour couvrir les coûts liés aux carburants d'aviation durables (SAF). À l'avenir, cette proportion pourrait augmenter à mesure que les compagnies aériennes sont contraintes d'utiliser davantage de SAF pour respecter les normes opérationnelles qui leur sont imposées.