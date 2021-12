Fin du MRH90 en Australie : l'ultime rejet de l'armement européen au profit des Etats-Unis

La fin de l'EC665 Tigre en Australie, première mauvaise nouvelle pour Airbus Helicopter

Début 2021, Airbus Helicopter a essuyé un premier revers avec le remplacement surprise des 22 EC665 “Aussie Tigers” par 29 hélicoptères AH-64E de l’américain Boeing, malgré la proposition de porter l'appareil au standard Mk3 et d’en garantir la maintien en service jusqu’en 2040. Le pays renonce ainsi au partenariat industriel et stratégique conclu avec l'Europe et rejoint Singapour, l'Indonésie ou le Japon pour sa flotte d'hélicoptères d'attaque.

Cette décision surprend car les machines étaient programmées pour voler jusqu’en 2037 et offraient à l'Australie une cohérence avec l'utilisation d'une déclinaison locale du NH90, appelé MRH90 Taïpan que le pays avait commandé à 41 exemplaires et avait intégré dans ses flottes depuis 2007. Un contrat pour la modernisation de 12 Taïpan destinés aux forces spéciales avaient justement été signé avec NH Industries en 2019. Le Commandant en chef des Forces armées australiennes Angus Campbell avait pour sa part qualifié le MRH90 d'”hélicoptère extraordinairement avancé” en 2020.

Les critiques australiennes

Sur la dernière année, l’hélicoptère européen à été critiqué pour l'absence d’ouvertures de portes latérales (ce qui peut difficilement être considéré comme découverte), puis surtout pour la faible disponibilité de la flotte suite à une interdiction de vol ayant duré plus d’un mois à l'été 2021. Une difficulté rencontrée par plusieurs pays utilisant l'appareil, et qui serait en partie due à des difficultés d'approvisionnement liées à la situation sanitaire. Le pays aurait déja décidé de renouveler sa flotte par 40 UH-60M “Black Hawk” et a déjà commandé 12 UH-60R “Sea Hawk” en octobre pour un total avoisinant les 6 milliards de USD, mais les arguments avancés par les autorités australiennes sont difficilement compréhensible.

En effet, les deux appareils américains choisis sont justement pointés du doigt année après année pour leur mauvais niveau de disponibilité aux Etats-Unis. Selon un rapport du l'U.S. Government Accountability Office (équivalent américain de la Cour des comptes) publié en 2020, les flottes de Black Hawk et Sea Hawk n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs de disponibilité une seule fois entre 2011 et 2019, principalement en raison de retards de livraison des pièces détachées et des maintenances non planifiées. L'argument du coût laisse également nombre d'experts dubitatifs : l'achat de ces appareils neufs permettrait de réaliser des économies par rapport au simple maintien de la flotte actuelle.