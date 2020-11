Fin des essais de ravitaillement en vol pour les Caracal brésiliens

Hélicoptère Caracal et ravitailleur KC-130.

La Force Aérea Brasileira a finalisé sa campagne d'essais en vol sur hélicoptère Caracal, dont le but était de certifier l'appareil pour le ravitaillement en vol. Cette dernière phase s'est conclu le 30 octobre dernier et a été menée autour de Rio de Janeiro. Elle mettait en œuvre trois Caracal et un avion KC-130 Hercules, transportant le carburant. Au total, ce sont plus de 160 contacts qui ont été réalisés entre le ravitailleur et la voilure tournante, à travers la perche du Caracal et le panier du KC-130.