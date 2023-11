Fin d’année en fanfare pour Unseenlabs

Objectif atteint

L’entreprise Unseenlabs, créée en 2015 à Rennes et spécialisée dans la géolocalisation depuis l’espace des navires, compte désormais sur orbite basse onze satellites BRO (Breizh Reconnaissance Orbiter – Orbiteur de reconnaissance breton), après la mise à poste le 11 novembre dernier des exemplaires 10 et 11, confiés à SpaceX.

BRO 10 et 11 faisait ainsi partie de la mission partagée Transporter 9, embarquée sur un lanceur Falcon 9 mis en œuvre depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie, avec un total de 113 charges utiles (dont 90 ont été directement déployées).

C’était le troisième lancement de satellites BRO en 2023, après BRO 8 en janvier (sur Falcon 9) et BRO 9 en avril (sur Falcon 9 également), qui permet à Unseenlabs d’atteindre son objectif : disposer de dix satellites opérationnels sur orbite.

Coup de pouce de l’UE

Le 28 novembre, Unseenlabs a annoncé avoir été sélectionnée par l’Union européenne pour participer au deuxième lot du programme d'accélération d'entreprise Cassini Business Accelerator.

Ce programme intensif à l'échelle européenne, qui dure six mois, comprend du coaching, de la formation et des événements, afin de stimuler la croissance commerciale des startups et scaleups spatiales de premier plan.

« Ce programme ouvre les portes de nouveaux territoires, consolidant ainsi notre rôle de leader dans la détection RF spatiale », se réjouit la startup bretonne sur les réseaux sociaux : « Cet accélérateur va propulser notre entreprise vers l’avant ! »