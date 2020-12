Filière aéro : travailler sur la reconversion d'une partie des emplois

Questions au gouvernement

Lors d’une séance de questions au gouvernement qui se déroulera le mardi 08 décembre 2020 à l’Assemblée nationale, Jean-Luc Lagleize, député de la Haute-Garonne, interrogera Élisabeth BORNE, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, sur la reconversion inévitable d’une partie des emplois de la filière aéronautique. "Alors que la crise sanitaire de la COVID-19 a porté un véritable coup d’arrêt au transport aérien, le secteur aéronautique est lui aussi en souffrance et fait face à des difficultés financières et à une perte de chiffre d’affaires qui pourraient mettre en jeu sa survie, d’autant plus que les prévisions n’anticipent pas de retour à des échanges aériens au niveau pré-crise avant quatre ou cinq ans", souligne le parlementaire qui est, par ailleurs, co-président du groupe d'études "Secteur aéronautique et spatial" de l'Assemblée nationale.

Des savoir-faire en péril

"Des donneurs d’ordre aux sous-traitants, toutes les entreprises sont actuellement dans des situations extrêmement préoccupantes, avec des licenciements qui pourraient toucher près de la moitié des employés de l’aéronautique de la région Occitanie d’ici quelques mois et le rachat de certaines entreprises industrielles du secteur par des investisseurs étrangers cherchant à conquérir de nouveaux marchés", souligne le député Jean-Luc Lagleize qui alerte Élisabeth Borne "sur la mise en péril du savoir-faire de cette industrie d’excellence, ainsi que de ses capacités d’innovation technologique". "Nos dispositifs comme l’activité partielle sont malheureusement inadaptés car ils ne pourront jamais perdurer pendant encore quatre ou cinq ans. Nous devons donc planifier, ensemble, une reconversion industrielle à grande échelle d’un nombre important d’emplois du secteur aéronautique pour éviter une trop forte progression du chômage », explique le député de la Haute-Garonne.

Dispositif de détachement

Dans ce contexte, Jean-Luc Lagleize propose au gouvernement de "créer un ambitieux dispositif de détachement financé par l’État et les régions qui permettrait de détacher des salariés actuellement à l’arrêt vers d’autres secteurs d’avenir, comme la robotisation industrielle, les mobilités du futur, ou encore l’intelligence artificielle". "Un tel dispositif, crucial pour l’industrie aérospatiale et transposable dans d’autres secteurs et d’autres régions, permettrait de développer de nouvelles filières d’excellence et d’avenir dans nos territoires tout en sauvegardant de précieuses compétences", souligne-t-il.